ZEA zbudują osiedle dla Palestyńczyków

Tylko ci niekoniecznie będą chcieli tam mieszkać. Dlaczego?
Zjednoczone Emiraty Arabskie sfinansują budowę osiedla dla przesiedlonych Palestyńczyków w części Strefy Gazy kontrolowanej przez Izrael - podał w środę Reuters. Projekt ma być sygnałem rozpoczęcia odbudowy Strefy Gazy bez czekania na wycofanie się z niej izraelskiego wojska.
W pobliżu Rafahu, przy granicy z Egiptem, firma budowlana ze Strefy Gazy ma na obszarze około 30 hektarów wybudować osiedle, które zapewni zakwaterowanie kilkudziesięciu tysiącom osób w prefabrykowanych kontenerach mieszkalnych ustawionych w kilku kondygnacjach.
Prace w terenie jeszcze się nie rozpoczęły, częściowo dlatego, że Izrael nie zatwierdził jeszcze planów budowy.
Palestyński analityk, Reham Owda, powiedział Reuterowi, że zatrudnienie palestyńskiej firmy może być sposobem na zmniejszenie lokalnej wrogości wobec projektu. Nie jest jednak pewne, czy wielu Palestyńczyków zgodzi się mieszkać lub pracować na obszarze Strefy Gazy kontrolowanym przez Izrael.
Od czasu zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku, Izrael utrzymał kontrolę nad ponad połową palestyńskiego terytorium, gdzie zburzył wiele budynków i wybudował fortyfikacje wojskowe. Ponad 2 miliony mieszkańców Strefy Gazy przebywa obecnie na pozostałym niewielkim obszarze wzdłuż wybrzeża, kontrolowanym przez Hamas, głównie w prowizorycznych namiotach i uszkodzonych budynkach.
Rozpoczynająca się w Rafahu odbudowa Strefy Gazy jest kluczowym elementem planu prezydenta USA Donalda Trumpa mającego na celu zakończenie wojny, ale inne ważne kroki, w tym rozbrojenie Hamasu i wycofanie się Izraela, wciąż nie zostały uzgodnione.
Planem Trumpa zarządza złożona z międzynarodowych polityków Rada Pokoju oraz palestyński organ technokratyczny, który ma przejąć władzę nad Strefą Gazy od Hamasu.
Zjednoczone Emiraty Arabskie zadeklarowały podczas konferencji Rady Pokoju w minionym tygodniu 1,2 mld dolarów na pomoc dla Strefy Gazy.
Po normalizacji stosunków w 2020 r. Abu Zabi utrzymuje bliskie relacje z Izraelem. Od wybuchu wojny w październiku 2023 r. ZEA przekazały niemal 3 mld dolarów wsparcia i są jednym z największych darczyńców dla Strefy Gazy.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.