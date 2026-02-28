Polak nuncjuszem na Malcie  

Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.

Nowy nuncjusz na Malcie pochodzi z diecezji łomżyńskiej, w kwietniu skończy 66 lat.

Po święceniach kapłańskich w 1985 roku ks. Wojciech Załuski przygotowywał się do pracy dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej, studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat w tej dyscyplinie.

Święcenia biskupie przyjął w 2014 roku z rąk kard. Pietra Parolina po tym, kiedy papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Burundi. Jest arcybiskupem tytularnym Diocleziany, a jego zawołanie biskupie brzmi: „Soli Deo”.

Przedtem, od 1989 r., watykański dyplomata pracował jako sekretarz lub radca w wielu nuncjaturach, w tym na Malcie w latach 1991-1994. Od 2020 roku pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.

Wojciech Rogacin