Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Druga niedziela Wielkiego Postu w Kościele katolickim obchodzona jest jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Polskimi Misjonarzami. Pod kościołami w całym kraju odbywa się zbiórka do puszek na rzecz Dzieła Pomocy Ad Gentes, które wspiera pracę misjonarzy.

Tegoroczna niedziela ad gentes obchodzona jest pod hasłem "Uczniowie-misjonarze pomagają misjom". Będzie to okazja do wsparcia duchowego i materialnego 1617 misjonarzy z Polski posługujących na świecie.

"Każde cierpienie, trud i ograniczenie przeżywane w jedności z krzyżem Chrystusa stają się źródłem łaski dla tych, którzy jeszcze nie znają Ewangelii lub potrzebują umocnienia w wierze, ponieważ ťmisje czerpią swoją moc z krzyża i zmartwychwstania PanaŤ" - napisał z tej okazji bp Jan Piotrowski.

Pod kościołami w całym kraju odbywa się zbiórka do puszek na rzecz Dzieła Pomocy Ad Gentes. W roku 2025 Dzieło wsparło finansowo realizację 138 projektów zgłoszonych przez polskie misjonarki i misjonarzy. Na ten cel łącznie przeznaczono 150 tys. euro.

Zebrane pieniądze przeznaczane są także na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotno-emerytalnego misjonarzy świeckich, dotacje urlopowe dla księży diecezjalnych na misjach oraz dofinansowanie projektów pomocowych, zgłaszanych przez misjonarzy.

Środki pomocowe Dzieło gromadzi także przez cały rok za pomocą SMS-owej. Z tych pieniędzy co roku wspieranych jest kilka projektów edukacyjnych lub charytatywnych.

Według danych Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji na świecie posługuje 1617 misjonarzy z naszego kraju. W gronie tym jest 266 księży diecezjalnych (fidei donum), 1313 osób konsekrowanych - w tym 603 siostry zakonne, 710 zakonników i 38 misjonarzy świeckich.

Do wyjazdu kandydaci przygotowują się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Konferencja Episkopatu Polski we wrześniu 2005 r. powołała Dzieło Ad Gentes, które w celu wsparcia posługi misjonarzy organizuje w każdą II niedzielę Wielkiego Postu zbiórkę do puszek. (