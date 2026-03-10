Rozpoczyna się 404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski  

Komisja niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz funkcjonowanie parafii są wśród tematów 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które rozpocznie się we wtorek w Warszawie. Obrady zakończą się 12 marca.
W czasie zebrania, które rozpoczyna się we wtorek w stolicy, polscy biskupi będą kontynuować prace nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Zajmą się również bieżącą działalnością Fundacji Świętego Józefa KEP - przekazał Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Marek Marczak.
W trakcie zebrania biskupi zajmą się również tematem funkcjonowania parafii w czterech wymiarach - duszpasterskim, katechetyczno-ewangelizacyjnym, pomocy charytatywnej oraz zarządzania.
"Aspekt duszpasterski obejmuje inicjację chrześcijańską oraz życie liturgiczne i modlitewne. Drugi - katechetyczno-ewangelizacyjny - koncentruje się na życiu słowem Bożym oraz katechezie parafialnej. Trzeci odnosi się do szeroko rozumianej posługi charytatywnej. Czwartym jest administracja, która dotyczy kwestii odpowiedzialnego i roztropnego zarządzania w duchu synodalnym" - wyjaśnił hierarcha.
Poinformował, że swoimi doświadczeniem w zakresie funkcjonowania parafii podzielą się przedstawiciele episkopatów Włoch, Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Węgier, Słowacji, Hiszpanii, Danii oraz Niemiec.
Omówiona zostanie kwestia obchodów 300-lecia kanonizacji św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych Taiz, w Łodzi, które odbędzie się na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku.
Drugiego dnia obrad, 11 marca, biskupi będą sprawować msze św. o godz. 18.00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. W tym roku przypada bowiem 400. rocznica powstania Parafii Świętego Krzyża w Warszawie, która została oficjalnie zatwierdzona przez bpa Jana Wężyka 3 lipca 1626 r. Liturgii będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a kazanie wygłosi bp Paweł Socha, pochodzący ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego.
Według rocznika ISKK "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia", w 2024 r. w Kościele katolickim w Polsce było 10 352 parafii w tym 9 664 diecezjalnych i 688 zakonnych. Rok wcześniej - 10 344, w tym 9 664 diecezjalnych i 680 zakonnych.
Najwięcej mają: diecezja tarnowska (456), archidiecezja krakowska (450) i poznańska (416). Z kolei najmniej parafii w kraju jest na terenie diecezji drohiczyńskiej (98), archidiecezji białostockiej (113) i sosnowieckiej (162). W archidiecezji warszawskiej było 217, a w diecezji warszawsko-praskiej - 187.
Najwięcej parafii zakonnych ma archidiecezja krakowska - 56 i szczecińsko-kamieńska - 39. Najmniej - po 3 - jest w diecezji drohiczyńskiej i archidiecezji białostockiej oraz po 4 parafie w zamojsko-lubaczowskiej i łomżyńskiej.
Najwięcej wiernych przypadających na parafie zanotowano w archidiecezji warszawskiej - 5789 i diecezji warszawsko-praskiej - 5631, zaś najmniej - 1570 w archidiecezji białostockiej i warmińskiej 1626. (PAP)
O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.
Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.
Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.
Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.
„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.
