Rozpoczyna się 404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Roman Koszowski /Foto Gość

Komisja niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz funkcjonowanie parafii są wśród tematów 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które rozpocznie się we wtorek w Warszawie. Obrady zakończą się 12 marca.

W czasie zebrania, które rozpoczyna się we wtorek w stolicy, polscy biskupi będą kontynuować prace nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Zajmą się również bieżącą działalnością Fundacji Świętego Józefa KEP - przekazał Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Marek Marczak.

W trakcie zebrania biskupi zajmą się również tematem funkcjonowania parafii w czterech wymiarach - duszpasterskim, katechetyczno-ewangelizacyjnym, pomocy charytatywnej oraz zarządzania.

"Aspekt duszpasterski obejmuje inicjację chrześcijańską oraz życie liturgiczne i modlitewne. Drugi - katechetyczno-ewangelizacyjny - koncentruje się na życiu słowem Bożym oraz katechezie parafialnej. Trzeci odnosi się do szeroko rozumianej posługi charytatywnej. Czwartym jest administracja, która dotyczy kwestii odpowiedzialnego i roztropnego zarządzania w duchu synodalnym" - wyjaśnił hierarcha.

Poinformował, że swoimi doświadczeniem w zakresie funkcjonowania parafii podzielą się przedstawiciele episkopatów Włoch, Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Węgier, Słowacji, Hiszpanii, Danii oraz Niemiec.

Omówiona zostanie kwestia obchodów 300-lecia kanonizacji św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych Taiz, w Łodzi, które odbędzie się na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku.

Drugiego dnia obrad, 11 marca, biskupi będą sprawować msze św. o godz. 18.00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. W tym roku przypada bowiem 400. rocznica powstania Parafii Świętego Krzyża w Warszawie, która została oficjalnie zatwierdzona przez bpa Jana Wężyka 3 lipca 1626 r. Liturgii będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a kazanie wygłosi bp Paweł Socha, pochodzący ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego.

Według rocznika ISKK "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia", w 2024 r. w Kościele katolickim w Polsce było 10 352 parafii w tym 9 664 diecezjalnych i 688 zakonnych. Rok wcześniej - 10 344, w tym 9 664 diecezjalnych i 680 zakonnych.

Najwięcej mają: diecezja tarnowska (456), archidiecezja krakowska (450) i poznańska (416). Z kolei najmniej parafii w kraju jest na terenie diecezji drohiczyńskiej (98), archidiecezji białostockiej (113) i sosnowieckiej (162). W archidiecezji warszawskiej było 217, a w diecezji warszawsko-praskiej - 187.

Najwięcej parafii zakonnych ma archidiecezja krakowska - 56 i szczecińsko-kamieńska - 39. Najmniej - po 3 - jest w diecezji drohiczyńskiej i archidiecezji białostockiej oraz po 4 parafie w zamojsko-lubaczowskiej i łomżyńskiej.

Najwięcej wiernych przypadających na parafie zanotowano w archidiecezji warszawskiej - 5789 i diecezji warszawsko-praskiej - 5631, zaś najmniej - 1570 w archidiecezji białostockiej i warmińskiej 1626. (PAP)

mgw/ agz/

PAP |

dodane 10.03.2026 08:07

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

