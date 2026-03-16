info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » "The Girl Who Cried Pearls" Szczerbowskiego i Lavisa najlepszą krótkometrażową animacją
PAP/EPA/JILL CONNELLY Maciek Szczerbowski (P) i Chris Lavis (L)

"The Girl Who Cried Pearls" Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa została doceniona w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscarem dla najlepszej krótkometrażowej animacji.

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis od 1997 r. tworzą wspólnie grupę artystyczną Clyde Henry Productions. Ich pierwszy profesjonalny film "Madame Tutli-Putli", zrealizowany w 2007 r., otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara. Dostrzeżony w tym roku przez Akademików obraz "The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja znaleźli się także "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retierment Plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana, a także "The Three Sisters" Konstantina Bronzita.

Wcześniej statuetkę za najlepszą pełnometrażową animację przyznano "K-popowym łowczyniom demonów" Chrisa Appelhansa i Maggie Kang.

dodane 16.03.2026 07:09

TAGI| FILM, KULTURA, NAGRODY, OSCARY, PAP, ROZRYWKA

