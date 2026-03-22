info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc
rss newsletter facebook twitter

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Aż 1600 dorosłych katechumenów oraz 900 dzieci przyjmie chrzest podczas tegorocznej Wielkanocy w Hongkongu. Te dane są postrzegane jako znak nadziei dla lokalnej wspólnoty Kościoła w regionie naznaczonym trudną sytuacją polityczną i ograniczeniami wolności religijnej.

Znacząca część nowych wiernych to osoby, które zetknęły się z chrześcijaństwem w szkołach katolickich lub duszpasterstwie akademickim. Jak wskazują świadectwa katechumenów, ważną rolę odegrały formacja religijna oraz organizowane pielgrzymki i inicjatywy wspólnotowe.

Wzrost liczby chrztów dokonuje się w kontekście napięć i ograniczeń. Przykładem jest sprawa katolickiego przedsiębiorcy Jimmy’ego Lai, skazanego na 20 lat więzienia. Raporty dotyczące wolności religijnej wskazują, że sytuacja w Hongkongu w ostatnich latach uległa pogorszeniu.

Kardynał Stephen Chow Sau-yan, biskup Hongkongu, przypomniał katechumenom znaczenie sakramentu:

Przyjęcie chrztu oznacza przyjęcie „wody żywej”, którą jest Chrystus.

Podkreślił także, że to dopiero początek życia wiary. „Potrzebujecie wejść w głębszą relację z Kościołem” – zachęcał hierarcha. 

Choć część wiernych odchodzi od praktyk religijnych, napływ nowych członków Kościoła pozostaje wyraźnym znakiem nadziei. W realiach społecznych i politycznych Hongkongu decyzja o przyjęciu chrztu nabiera szczególnego znaczenia. 

Karol Darmoros

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 22.03.2026 16:59

TAGI| CHRZEST DOROSŁYCH, HONGKONG, KATECHUMENI

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

ks. Leszek Smoliński

Maria Sołowiej

Andrzej Macura

Najnowsze

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
13°C Poniedziałek
dzień
14°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 