Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc  

Aż 1600 dorosłych katechumenów oraz 900 dzieci przyjmie chrzest podczas tegorocznej Wielkanocy w Hongkongu. Te dane są postrzegane jako znak nadziei dla lokalnej wspólnoty Kościoła w regionie naznaczonym trudną sytuacją polityczną i ograniczeniami wolności religijnej.
Znacząca część nowych wiernych to osoby, które zetknęły się z chrześcijaństwem w szkołach katolickich lub duszpasterstwie akademickim. Jak wskazują świadectwa katechumenów, ważną rolę odegrały formacja religijna oraz organizowane pielgrzymki i inicjatywy wspólnotowe.
Wzrost liczby chrztów dokonuje się w kontekście napięć i ograniczeń. Przykładem jest sprawa katolickiego przedsiębiorcy Jimmy’ego Lai, skazanego na 20 lat więzienia. Raporty dotyczące wolności religijnej wskazują, że sytuacja w Hongkongu w ostatnich latach uległa pogorszeniu.
Kardynał Stephen Chow Sau-yan, biskup Hongkongu, przypomniał katechumenom znaczenie sakramentu:
Przyjęcie chrztu oznacza przyjęcie „wody żywej”, którą jest Chrystus.
Podkreślił także, że to dopiero początek życia wiary. „Potrzebujecie wejść w głębszą relację z Kościołem” – zachęcał hierarcha.
Choć część wiernych odchodzi od praktyk religijnych, napływ nowych członków Kościoła pozostaje wyraźnym znakiem nadziei. W realiach społecznych i politycznych Hongkongu decyzja o przyjęciu chrztu nabiera szczególnego znaczenia.
Karol Darmoros
W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.
Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.
Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.
Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.