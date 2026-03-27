info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » 20 lat więzienia dla oskarżonego o zabójstwo księdza z Kłobucka
rss newsletter facebook twitter

20 lat więzienia dla oskarżonego o zabójstwo księdza z Kłobucka

W sądzie  
Roman Koszowski /Foto Gość W sądzie

Prokuratura domagała się dożywocia i nie wyklucza, że złoży apelację.

Na 20 lat więzienia skazał w piątek Sąd Okręgowy w Częstochowie Tomasza J. oskarżonego o zabójstwo ks. Grzegorza Dymka, proboszcza parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku. Prokuratura domagała się dożywocia i nie wyklucza, że złoży apelację. Ks. Dymek zginął w lutym 2025 r. podczas napadu na plebanię. Miał 58 lat.

W piątkowym wyroku poza karą 20 lat więzienia sąd zobowiązał oskarżonego także do zapłaty zadośćuczynień rodzinie zmarłego.

- Sąd przyjął, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Prokurator uważa, że sprawca miał zamiar bezpośredni pozbawienia życia. W mowie końcowej wnosił o wymierzenie oskarżonemu kary dożywotniego pozbawienia wolności - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Dodał, że prokurator złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, co jest uważane za zapowiedź apelacji.

Proces Tomasza J. rozpoczął się w grudniu 2025 r. W składanych wówczas wyjaśnieniach przyznał, że chciał okraść duchownego, ale zaprzeczał, by zamierzał go zabić. Opowiadał, że zaplanował napad, bo miesiąc wcześniej usłyszał, jak dwie panie w sklepie mówiły, że duchowny ma dużo pieniędzy i sejf. Mówił też, że sam miał problemy finansowe i został oszukany.

- Myślałem, że ksiądz się wystraszy, da mi te pieniądze - wyjaśniał oskarżony.

Wieczorem 13 lutego 2025 r. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku odebrał zgłoszenie, że z garażu plebanii przy ul. Kochanowskiego słychać wołanie o pomoc i odgłosy walki. Przybyli na miejsce policjanci zauważyli mężczyznę w kominiarce, który przeskoczył przez płot i wsiadł do samochodu. Wtedy jeden z policjantów wyjął kluczyk ze stacyjki pojazdu i z pomocą innych mężczyzn obezwładnił kierowcę. Miał on przy sobie czarną kominiarkę, trytytki, sekator i przedmiot przypominający pistolet.

Po wejściu do garażu policjanci zauważyli leżącego na podłodze księdza ze skrępowanymi rękami i owiniętymi taśmą stretch ustami i nosem. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon duchownego. Przeprowadzona później sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jego śmierci było gwałtowne uduszenie w wyniku zamknięcia dróg oddechowych.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, na chwilę przed napadem 52-letni Tomasz J. wszedł do otwartego garażu plebanii. Proboszcz został zaatakowany, gdy wjechał do garażu. Ksiądz bronił się i wzywał pomocy, został jednak przewrócony przez sprawcę na podłogę. Następnie Tomasz J. skrępował mu ręce trytytkami i owinął głowę mężczyzny taśmą stretch, co uniemożliwiło mu oddychanie. Potem sprawca przeszukiwał budynek plebanii, szukając pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów.

Z zebranych w śledztwie dowodów wynika, że na krótko przed zabójstwem proboszcz zebrał od wiernych w formie datków znaczną kwotę pieniędzy. Jak podawały media, podczas mszy ksiądz podsumował dary zebrane w trakcie kolędy i poinformował, że było to 80 tys. zł. Prokuratura przedstawiła Tomaszowi J. zarzut zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju na jego szkodę. Podczas śledztwa Tomasz J. przyznał się do zarzucanej mu zbrodni i odmówił złożenia wyjaśnień. Po przedstawieniu zarzutów został aresztowany.

Po przeprowadzonej obserwacji Tomasza J. biegli lekarze wydali opinię sądowo-psychiatryczną, z której wynika, że mężczyzna był w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa poczytalny i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Biegli w opinii stwierdzili także, że w czasie obserwacji podejrzany próbował symulować objawy zaburzeń psychicznych. Tomasz J. nie był wcześniej karany. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.03.2026 17:53

TAGI| KSIĄDZ, KŁOBUCK, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, WYROK, ZABÓJSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Łódzkie i nie tylko nowości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Łódzkie i nie tylko nowości

O praktyce Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Postmodernizm pełną gębą

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Tutaj i tam

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 09.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
wieczór
5°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
wiecej »
 