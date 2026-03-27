Ranni i zabici w wojnie USA i Izraela z Iranem

Oficjalne dane.
Rzecznik Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) Tim Hawkins poinformował w piątek, że od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny z Iranem ponad 300 amerykańskich żołnierzy zostało rannych. Wcześniej informowano już o 13 zabitych żołnierzach USA.
- Od początku operacji Epicka Furia 303 amerykańskich żołnierzy zostało rannych. Zdecydowana większość odniosła lekkie obrażenia, a 273 żołnierzy powróciło już do służby - powiedział AFP rzecznik CENTCOM.
Inny amerykański urzędnik, chcący zachować anonimowość, poinformował, że podczas działań wojennych 10 żołnierzy zostało ciężko rannych.
Od rozpoczęcia wojny w atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy oraz 15 izraelskich cywilów.
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.
Ponad 1900 osób zginęło, a co najmniej 20 tys. zostało rannych w Iranie w wyniku rozpoczętych 28 lutego ataków USA i Izraela na to państwo - poinformowała w piątek Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), powołując się na dane irańskiego Czerwonego Półksiężyca.
Jak przekazała przedstawicielka IFRC Maria Martinez, ze względu na wojnę Czerwony Półksiężyc pozostaje jedyną organizacją humanitarną działającą w całym Iranie.
Według danych irańskiego Czerwonego Półksiężyca w trwających atakach uszkodzonych zostało 17 ośrodków organizacji, a 100 karetek zostało albo uszkodzonych, albo zniszczonych. W całym Iranie uszkodzonych miało zostać 289 placówek medycznych i farmaceutycznych oraz ponad 600 szkół i innych ośrodków edukacyjnych.
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.