Wilk zatakował człowieka. W... Hamburgu

Wilk zatakował człowieka. W... Hamburgu  
Chris Muiden / CC 3.0 Wilk

To perwszy atak wilka na człowieka od czasu ich ponownego wprowadzenia.

Po raz pierwszy od ponownego wprowadzenia wilków w Niemczech w 1998 roku doszło do ataku na człowieka - przekazała agencji dpa rzeczniczka Federalnej Agencji Ochrony Przyrody. W poniedziałek w Hamburgu wilk ugryzł kobietę; zwierzę zostało schwytane przez policję.

W Hamburgu policja otrzymała zgłoszenia od świadków o obecności wilka w różnych częściach miasta. W dzielnicy Altona zwierzę zaatakowało kobietę i ją zraniło. Jak podały władze, okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze ostatecznie wyjaśnione.

Wilka schwytano późnym wieczorem w centrum Hamburga. Na przystani nad Binnenalster policjanci wyciągnęli zwierzę z wody przy użyciu pętli - poinformował rzecznik centrum operacyjnego. Następnie wilk został przetransportowany i przekazany odpowiednim służbom. Dalsze działania prowadzi urząd ds. środowiska.

Według Federalnego Urzędu Ochrony Przyrody był to pierwszy atak wilka na człowieka w Niemczech od czasu ponownego wprowadzenia tego gatunku w 1998 roku. "Od czasu ponownego zasiedlenia w 1998 roku nie odnotowano jeszcze takiego przypadku" - powiedziała rzeczniczka urzędu w rozmowie z agencją dpa.

Ekspert ds. wilków z Niemieckiej Fundacji Dzikiej Przyrody Klaus Hacklaender ocenił, że na podstawie dotychczasowych informacji wydaje się realistyczne, iż był to rzeczywiście wilk. Zwrócił przy tym uwagę, że wraz ze wzrostem liczby tych zwierząt w Niemczech rośnie też prawdopodobieństwo pojawiania się ich na terenach zabudowanych, także w miastach.

Przez około 150 lat wilk był w Niemczech uznawany za gatunek, który wyginął na tym obszarze. Dopiero po upadku muru berlińskiego pojedyncze osobniki zaczęły wracać do kraju przez Polskę. Obecnie wilki występują w wielu landach.

Zwierzęta te są uznawane za płochliwe i zwykle unikają ludzi, a ataki na człowieka należą do rzadkości. W sierpniu 2023 roku w parku Eschede koło Celle w Dolnej Saksonii wilk ugryzł w klatkę piersiową ośmioletniego chłopca ze Szlezwiku-Holsztynu. Do zdarzenia doszło podczas wykupionego przez rodzinę "spotkania ze zwierzętami". Wilk najpierw obwąchał dłoń dziecka, a następnie ugryzł. Chłopiec trafił do szpitala, a po leczeniu ambulatoryjnym został wypisany.

Z Monachium Iwona Weidmann 

PAP |

dodane 01.04.2026 09:07

Wielkanocne wyścigi

Świąteczne życzenia

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Niedziela" ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

Papież w orędziu „Urbi et Orbi": nie możemy przyzwyczaić się do zła

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

