Tatry nadal zamknięte dla turystów

Lawinowa czwórka i trudne warunki; łamią się gałęzie.
W środę cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) pozostaje zamknięty dla ruchu turystycznego. Obowiązuje czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego, a w górach notowane są wysokie wartości pokrywy śnieżnej.
TPN został zamknięty we wtorek po południu z powodu zagrożenia lawinowego oraz łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w górach. Zakaz wstępu na szlaki obowiązuje do odwołania.
Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza duże prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia licznych lawin, w tym dużych i bardzo dużych. Pokrywa śnieżna jest słabo związana z podłożem, a poruszanie się w terenie górskim jest bardzo niebezpieczne.
Warunki śniegowe w Tatrach pozostają bardzo trudne. W środę rano na Kasprowym Wierchu odnotowano 175 cm śniegu, na Hali Gąsienicowej 116 cm, a na Polanie Chochołowskiej 56 cm. W samym Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła 42 cm.
Choć są to wysokie wartości jak na końcówkę sezonu zimowego, do rekordów z ostatnich lat wciąż daleko. W marcu 2009 r. na Kasprowym Wierchu leżało 335 cm śniegu, a w poprzednich latach maksymalne wartości w sezonie zimowym przekraczały 200 cm.
Według meteorologów opady śniegu w górach powinny ustąpić w najbliższych dniach, a temperatura zacznie rosnąć. W okresie świątecznym możliwa jest wyraźna poprawa pogody i bardziej wiosenna aura.
Władze TPN apelują o bezwzględne respektowanie zakazu wejścia na teren parku oraz rezygnację z wszelkiej aktywności turystycznej w Tatrach. Podkreślają, że obecne warunki są skrajnie niekorzystne, a bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji turystów.(PAP)
Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.
W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.
Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.
Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.
