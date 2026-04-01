info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Tatry nadal zamknięte dla turystów
Tatry nadal zamknięte dla turystów

A mogłoby być tak pięknie...  
Henryk Przondziono /Foto Gość A mogłoby być tak pięknie...
Lawinowa czwórka i trudne warunki; łamią się gałęzie.

W środę cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) pozostaje zamknięty dla ruchu turystycznego. Obowiązuje czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego, a w górach notowane są wysokie wartości pokrywy śnieżnej.

TPN został zamknięty we wtorek po południu z powodu zagrożenia lawinowego oraz łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w górach. Zakaz wstępu na szlaki obowiązuje do odwołania.

Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza duże prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia licznych lawin, w tym dużych i bardzo dużych. Pokrywa śnieżna jest słabo związana z podłożem, a poruszanie się w terenie górskim jest bardzo niebezpieczne.

Warunki śniegowe w Tatrach pozostają bardzo trudne. W środę rano na Kasprowym Wierchu odnotowano 175 cm śniegu, na Hali Gąsienicowej 116 cm, a na Polanie Chochołowskiej 56 cm. W samym Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła 42 cm.

Choć są to wysokie wartości jak na końcówkę sezonu zimowego, do rekordów z ostatnich lat wciąż daleko. W marcu 2009 r. na Kasprowym Wierchu leżało 335 cm śniegu, a w poprzednich latach maksymalne wartości w sezonie zimowym przekraczały 200 cm.

Według meteorologów opady śniegu w górach powinny ustąpić w najbliższych dniach, a temperatura zacznie rosnąć. W okresie świątecznym możliwa jest wyraźna poprawa pogody i bardziej wiosenna aura.

Władze TPN apelują o bezwzględne respektowanie zakazu wejścia na teren parku oraz rezygnację z wszelkiej aktywności turystycznej w Tatrach. Podkreślają, że obecne warunki są skrajnie niekorzystne, a bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji turystów.(PAP)

szb/ agz/

dodane 01.04.2026 08:52

TAGI| EKOLOGIA, PAP, POGODA, TURYSTYKA, ZASOBY

Łódzkie i nie tylko nowości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Łódzkie i nie tylko nowości

O praktyce Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Postmodernizm pełną gębą

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Tutaj i tam

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Starość

Czy Polska jest gotowa na starzejące się społeczeństwo?

„Kto nam poda szklankę wody?".

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Prawosławna Liturgia Wielkiego Czwartku w Bazylice Grobu Pańskiego

Obchody Wielkiego Czwartku prawosławnych

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Islamabad. środki bezpieczeństwa przed planowanymi rozmowami między Iranem a USA

Bliski Wschód: Rozejm, ale...

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Minister edukacji, Barbara Nowacka

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

