Prymas Polski: Zmartwychwstały przychodzi do świata jak źródło wody żywej
Prymas Polski: Zmartwychwstały przychodzi do świata jak źródło wody żywej

abp Wojciech Polak  
Roman Koszowski /Foto Gość abp Wojciech Polak
Prymas Polski

Wielkanocne życzenia abp. Wojciecha Polaka.

Do świata, który tak często przypomina nam opustoszałe i zniszczone ludzką ręką miejsca, Zmartwychwstały przychodzi jak źródło wody żywej - napisał w życzeniach na tegoroczną Wielkanoc prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zauważył też, że "jak woda, która przebija i drąży skałę, łaska Zmartwychwstania ma moc przeniknąć nasze słabości i rany". Przypomniał, że w tym roku obchodzona jest 1060. rocznica chrztu Polski.

Metropolita gnieźnieński podkreślił, że zmartwychwstanie Chrystusa zmieniło los człowieka i świata. Przypomina nam o tym woda - jeden z najpiękniejszych symboli Wielkanocy.

"To dzięki niej odradzamy się do nowego życia. W wodzie chrzcielnej dokonało się nasze pierwsze zmartwychwstanie: zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, aby razem z Nim zmartwychwstać. Pozwólmy dziś Chrystusowi odnowić w nas dar życia. Zaufajmy Mu" - napisał.

Prymas Polski zapewnił, że Chrystus "przeprowadza nas przez to, co trudne: przez cierpienie, niepewność jutra, samotność, lęki, doświadczenia, które wydają się ponad nasze siły".

Nawiązując do przypadającej w tych dniach 1060. rocznicy chrztu Polski, zauważył, że woda chrztu "nie jest tylko znakiem przeszłości; źródło chrztu świętego, źródło wody, która daje życie wieczne wciąż bije".

"Bardzo dziś tego źródła potrzebujemy: gdy wciąż jesteśmy świadkami wojen i przemocy, gdy czujemy lęk o przyszłość, gdy doświadczamy podziałów i braku zaufania, gdy obojętność osłabia wiarę i wysusza serca. Do świata, który tak często przypomina nam opustoszałe i zniszczone ludzką ręką miejsca, Zmartwychwstały przychodzi jak źródło wody żywej. Wracajmy do źródła!" - zaapelował hierarcha.

Dodał przy tym, że przez chrzest każdy też stał się źródłem żywej wody.

"Dlatego prośmy Zmartwychwstałego, aby nie tylko nasze słowa, ale przede wszystkim nasza obecność i sposób życia niosły pokój i nadzieję. Aby inni - z którymi na co dzień żyjemy i których w te Święta spotykamy - mogli przy nas odnaleźć odświeżenie i odnowienie, źródło świeżej, źródlanej wody" - napisał prymas w życzeniach. 

PAP |

dodane 04.04.2026 16:41

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

