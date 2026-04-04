Do świata, który tak często przypomina nam opustoszałe i zniszczone ludzką ręką miejsca, Zmartwychwstały przychodzi jak źródło wody żywej - napisał w życzeniach na tegoroczną Wielkanoc prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zauważył też, że "jak woda, która przebija i drąży skałę, łaska Zmartwychwstania ma moc przeniknąć nasze słabości i rany". Przypomniał, że w tym roku obchodzona jest 1060. rocznica chrztu Polski.

Metropolita gnieźnieński podkreślił, że zmartwychwstanie Chrystusa zmieniło los człowieka i świata. Przypomina nam o tym woda - jeden z najpiękniejszych symboli Wielkanocy.

"To dzięki niej odradzamy się do nowego życia. W wodzie chrzcielnej dokonało się nasze pierwsze zmartwychwstanie: zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, aby razem z Nim zmartwychwstać. Pozwólmy dziś Chrystusowi odnowić w nas dar życia. Zaufajmy Mu" - napisał.

Prymas Polski zapewnił, że Chrystus "przeprowadza nas przez to, co trudne: przez cierpienie, niepewność jutra, samotność, lęki, doświadczenia, które wydają się ponad nasze siły".

Nawiązując do przypadającej w tych dniach 1060. rocznicy chrztu Polski, zauważył, że woda chrztu "nie jest tylko znakiem przeszłości; źródło chrztu świętego, źródło wody, która daje życie wieczne wciąż bije".

"Bardzo dziś tego źródła potrzebujemy: gdy wciąż jesteśmy świadkami wojen i przemocy, gdy czujemy lęk o przyszłość, gdy doświadczamy podziałów i braku zaufania, gdy obojętność osłabia wiarę i wysusza serca. Do świata, który tak często przypomina nam opustoszałe i zniszczone ludzką ręką miejsca, Zmartwychwstały przychodzi jak źródło wody żywej. Wracajmy do źródła!" - zaapelował hierarcha.

Dodał przy tym, że przez chrzest każdy też stał się źródłem żywej wody.

"Dlatego prośmy Zmartwychwstałego, aby nie tylko nasze słowa, ale przede wszystkim nasza obecność i sposób życia niosły pokój i nadzieję. Aby inni - z którymi na co dzień żyjemy i których w te Święta spotykamy - mogli przy nas odnaleźć odświeżenie i odnowienie, źródło świeżej, źródlanej wody" - napisał prymas w życzeniach.