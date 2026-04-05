W tym roku po raz pierwszy Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, a więc razem z Kościołem rzymskokatolickim. Do 2025 r. grekokatolicy obchodzili Wielkanoc zgodnie z kalendarzem juliańskim, razem z Kościołem prawosławnym.
Decyzję o przejściu na kalendarz gregoriański podjął synod biskupów metropolii przemysko-warszawskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w listopadzie 2025 r. Zgodnie z tą decyzją od 18 stycznia 2026 r. wszystkie święta, stałe i ruchome, Kościół greckokatolicki i Kościół rzymskokatolicki obchodzą w tym samym czasie.
Obchody Wielkanocy w Kościele greckokatolickim rozpoczyna w Wielką Sobotę liturgia Wigilii Paschalnej połączoną z liturgią św. Bazylego Wielkiego. W czasie mszy św. kapłani zakładają złote szaty, ponieważ liturgia wprowadza wiernych w poranek zmartwychwstania.
W niedzielę rano, przed jutrznią Zmartwychwstania Pańskiego, odprawiane jest jeszcze krótkie nabożeństwo. Kapłani przenoszą wówczas z grobu Pańskiego na ołtarz główny płaszczenicę - rodzaj całunu, na którym namalowane jest martwe ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Płaszczenica przez cały Wielki Piątek i Wielką Sobotę adorowana była w centralnym punkcie cerkwi.
Jutrznię Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna uroczysta procesja wokół cerkwi z ikoną Chrystusa Zmartwychwstałego. Celebransi wraz z procesją wiernych zatrzymują się przed zamkniętymi drzwiami świątyni i ksiądz trzy razy stuka krzyżem do drzwi, po czym wszyscy wchodzą do środka i sprawowana jest jutrznia Zmartwychwstania Pańskiego, a następnie msza św.
Na zakończenie Eucharystii błogosławiony jest specjalny chleb zwany artos, na którym widnieje wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Artos wypiekany jest z mąki, wody i drożdży, bez żadnych dodatków. Składem przypomina prosforę, czyli chleb wypiekany do sprawowania Eucharystii. Chleb ten przechowywany jest w cerkwi aż do następnej niedzieli, podczas której jest krojony i rozdawany wiernym.
Proboszcz greckokatolickiej parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, bazylianin o. Piotr Jan Kuszka powiedział PAP, że w Wielkanoc świętujemy fakt, iż Chrystus przeprowadza nas z niewoli grzechu ku wolności zmartwychwstania, podobnie jak Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej ku wolności. - Jest to nowa Pascha - przejście śmierci do życia - podkreślił.
O. Kuszka wyjaśnił, że choć człowiek przez całe życie pozostaje podatny na grzech i ciągle musi się z nim zmagać, to Chrystus wciąż na nowo, z taką wielką cierpliwością, jest gotów nam wybaczać.
- Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem. Dzięki zmartwychwstaniu po każdym upadku możemy otrzymać przebaczenie, a bramy nieba są dla nas otwarte pomimo naszej grzeszności - stwierdził.
W Kościele greckokatolickim pokarmy przeznaczone na wielkanocny stół święcone są zarówno w Wielką Sobotę, jak i w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Najważniejszym elementem święconki dla grekokatolików jest słodki chleb drożdżowy zwany paską. Ponadto wierni wkładają do koszyków jajka, wędlinę, twaróg, masło, a także inne produkty, w zależności od uznania.
W Kościele greckokatolickim obchody Wielkanocy trwają trzy dni. W poniedziałek wierni gromadzą się w cerkwiach na liturgii, podczas której czytana jest kolejna perykopa o zmartwychwstaniu. We wtorek, w trzeci dzień Wielkanocy, w cerkwiach czytany jest fragment Ewangelii mówiący o spotkaniu Chrystusa z uczniami w drodze do wsi Emaus.
Kościół greckokatolicki w Polsce to Kościół obrządku bizantyjsko-ukraińskiego; jest jednym z katolickich Kościołów wschodnich, uznających władzę i autorytet papieża. Obecnie zrzesza głównie wiernych pochodzenia ukraińskiego. Są oni rozproszeni po całym kraju. Należą do jednej metropolii, w skład której wchodzi archieparchia (archidiecezja) przemysko-warszawska, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz, oraz eparchia (diecezja) olsztyńsko-gdańska i eparchia wrocławsko-koszalińska. Polscy biskupi greckokatoliccy wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski.(PAP)
iżu/ agz/
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
