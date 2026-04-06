W Libanie powstaje jeden z największych pomników Chrystusa w regionie
W Libanie powstaje jeden z największych pomników Chrystusa w regionie

PAP/EPA/WAEL HAMZEH Wierni całujący krzyż w Wielki Piątek w Libanie (zdj. ilustracyjne)

W czasie, gdy Liban oraz cały region Bliskiego Wschodu pogrążone są w głębokim konflikcie, który pochłonął setki ofiar, powstaje symboliczny pomnik mający przynieść ludziom pocieszenie, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję. W marcu 2026 roku wzniesiono 26-metrowy posąg Chrystusa Odkupiciela na Jabal Al-Salib („Górze Krzyża”) w libańskim mieście Al Qaa, górującym nad równiną Bekaa. Opublikowane 4 kwietnia w czasopiśmie Vogue Arabia zdjęcie ukazuje monument wciąż otoczony rusztowaniami.

Położone niedaleko granicy z Syrią, Al Qaa to miejscowość w większości chrześcijańska, która w niedawnej historii była narażona na przemoc ze strony ekstremistów, w tym bojowników ISIS sprzed około dekady. Liban należy do krajów arabskich o największym odsetku chrześcijan — stanowią oni około 30 proc. jego mieszkańców.

Biały posąg, zaprojektowany przez libańskiego architekta George’a Makhloufa, wykonano z włókna szklanego, a jego konstrukcję wzmocniono ponad trzema tonami stali, aby zapewnić odporność na silne wiatry. Sama figura ma 16 metrów wysokości i stoi na 10-metrowym cokole, co sprawia, że całość osiąga 26 metrów i należy do największych pomników Chrystusa na Bliskim Wschodzie.

Projekt realizowano przez ponad rok. Jego inicjatorem był Fady Awad, pochodzący z Al Qaa, który doprowadził do powstania pomnika przy wsparciu lokalnych władz oraz mieszkańców. Twórcy mają nadzieję, że monument przyciągnie pielgrzymów z całego świata i przyczyni się do rozwoju turystyki religijnej.

Jak podaje Vogue Arabia, w pobliżu pomnika — przedstawiającego Chrystusa z lekko uniesionymi rękami — wkrótce powstanie także kościół. Lokalizacja monumentu nie jest przypadkowa i ma szczególne znaczenie symboliczne.

„Posąg stoi w miejscu, które niegdyś uznawano za bezpośrednią linię frontu z organizacją terrorystyczną ISIS, z widokiem na dolinę Bekaa oraz część terytorium Syrii. Wybór Góry Krzyża był celowy ze względu na jej historyczne i duchowe znaczenie dla mieszkańców Al Qaa” — czytamy w artykule.

W wywiadzie dla stacji MTV Lebanon Georges Mattar, organizator różnych festiwali w Al Qaa, podkreślił jednoczącą rolę nowego pomnika między wyznaniami: „To przesłanie dla wszystkich — dla naszych sąsiadów, braci szyitów i sunnitów. Naszym przesłaniem jest miłość. Opowiadamy się za współistnieniem. Chrystus jest dla wszystkich” — powiedział.

KAI |

dodane 06.04.2026 16:49
