Liban: kościoły pełne mimo bomb. „Modlitwa silniejsza niż strach"
Liban: kościoły pełne mimo bomb. „Modlitwa silniejsza niż strach”

Jakub Szymczuk /Foto Gość Kapliczka i krzyż na ulicach Bejrutu.

Choć nad wieloma miejscowościami rozbrzmiewają odgłosy bombardowań, wierni w Libanie nie rezygnują z udziału w liturgii. W czasie Wielkiego Tygodnia świątynie były wypełnione po brzegi, a modlitwa stała się odpowiedzią na codzienny lęk i niepewność.

Świadectwo wiary Libańczyków przekazuje s. Mary Stephanos, przełożona prowincji wschodniej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Joanny Antydy Thouret. Jak relacjonuje, mimo trwającego konfliktu i zagrożenia życia, chrześcijanie licznie gromadzili się na liturgii – także w miejscach, gdzie nie zastosowano się do nakazów ewakuacji.

Modlitwa silniejsza niż wojna

Jak podaje KAI cytując włoski dziennik „Avvenire”, w wielu miejscach modlitwie towarzyszyły odgłosy wybuchów. – Kościoły były przepełnione, a modlitwa rozbrzmiewała wszędzie, nawet w wioskach, gdzie ludzie postanowili pozostać w swoich domach – relacjonuje zakonnica.

Od początku konfliktu ponad milion osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania. Drogi bywają zablokowane, a przemieszczanie się jest utrudnione, jednak – jak podkreśla – wielu wiernych nie chce rezygnować z udziału w liturgii.

S. Mary opisuje życie w rytmie wyznaczanym przez komunikaty o kolejnych atakach. – Nasze dni upływają między alarmami a wybuchami – przyznaje.

W tej rzeczywistości siostry starają się zachować inny rytm – rytm modlitwy. Gdy rozlegają się eksplozje, powierzają wszystko Bogu i proszą o pokój, a gdy zapada cisza, wracają do codziennych obowiązków.

To – jak zaznacza – trudna szkoła życia „między niepokojem a nadzieją”.

Edukacja i pomoc mimo wszystkiego

Zgromadzenie prowadzi w Libanie szkoły i wspólnoty duszpasterskie. Jedna z placówek w Bejrucie znajduje się w pobliżu obozu Hezbollahu, który jest celem ataków. W zależności od sytuacji zajęcia odbywają się stacjonarnie lub zdalnie.

Siostry starają się wspierać rodziny, które nie są już w stanie opłacić edukacji dzieci, i utrzymać funkcjonowanie szkół mimo ograniczonych środków. – Jak pomóc tak wielu osobom, skoro nasz kraj już od lat doświadcza tylu kryzysów? – pyta s. Mary.

Zakonnica widzi dramat swojego narodu w świetle tajemnicy Wielkanocy. – W tych dniach szczególnie odczuwamy, jak bardzo tajemnica Krzyża splata się z życiem naszego narodu – podkreśla.

Jednocześnie przypomina o nadziei zmartwychwstania. – Idziemy z naszymi pytaniami i lękami, ale wierzymy, że kamień może zostać odsunięty, a życie jest silniejsze od śmierci – dodaje.

Na zakończenie wzywa do modlitwy za Liban, gdzie – mimo zagrożenia – Kościół trwa przy Eucharystii i służbie najbardziej potrzebującym.

KAI /Avvenire /kb

GOSC.PL |

dodane 08.04.2026 11:21

TAGI| CHRZEŚCIJANIE, LIBAN, WIELKANOC

PRZECZYTAJ TAKŻE
Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! | Nigeria: krwawa Wielkanoc – co najmniej 26 ofiar ataków | Pierwsza Wielkanoc Leona XIV: Pokój, tradycja, polskie życzenia | Laicyzacja w Polsce zatrzymała się w połowie drogi | Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Nasze małe zmartwychwstania…

Piotr Drzyzga

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.

Nadzieja ze Zmartwychwstania i pilny apel o pokój

Leon XIV łączy orędzie paschalnej nadziei z wezwaniem do modlitwy o pokój. Podczas audiencji generalnej zwrócił się do Polaków, a także odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i ogłoszonego zawieszenia broni.

Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi

Leon XIV przypominał podczas dzisiejszej katechezy, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych. Wskazywał, że każdy ochrzczony jest wezwany do przemiany życia i pełni miłości – zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym.

Ceny ropy gwałtownie spadają. Największa przecena od lat

Reakcja inwestorów na zawieszenie broni w Iranie.

Powstaje film o św. Karolu Acutisie. Twórcy chcą pokazać prawdę jego życia

Powstaje film o św. Karolu Acutisie – młodym błogosławionym, który inspiruje ludzi na całym świecie. Twórcy chcą pokazać jego świętość w codzienności, bez idealizowania i sztucznego patosu.

Zakaz telefonów w szkołach. Ekspert: przepis potrzebny, ale trudny do wyegzekwowania

Kierunek zmian jest jednak słuszny.

USA i Iran ogłaszają rozejm. Trump mówi o szansie na „długotrwały pokój”

„Mogła zginąć cała cywilizacja”.

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Podsumowanie wydarzeń dnia dotyczących Zatoki Perskiej.

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump na Truth Social.

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.

W imieniu Rzeczpospolitej

Sąd Dyscyplinarny nie przedłużył zawieszenia prok. Michała Ostrowskiego

Termin zawieszenia mija 10 kwietnia.

