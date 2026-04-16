Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2026  

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS towarzyszy Targom Wydawców Katolickich niemal od początku ich istnienia. Promuje szeroko rozumianą produkcję wydawniczą o tematyce religijnej, jednocześnie tworząc i dyktując czytelnicze trendy wielomilionowej publiczności.

W 2026 r. Kapituła Nagrody podjęła decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień w 10 konkursowych kategoriach. W ramach każdej z nich uhonorowano najbardziej wartościowe spośród około 200 publikacji wydanych w roku 2025 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Tradycyjnie już Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich postanowił uhonorować osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do krzewienia wiary katolickiej, poprzez swoją aktywność zawodową i życiową, włączając się nieustannie w wielkie dzieło Ewangelizacji.

Nagroda Główna FENIKS Złoty dla ks. prof. Michała Hellera

Za całokształt wybitnej twórczości naukowej, stanowiącej unikalną syntezę kosmologii, filozofii i teologii. Laureat w sposób wyjątkowy łączy precyzję nauk ścisłych z głębią refleksji nad sensem istnienia, promując harmonijny dialog między rozumem a wiarą. Szczególnym świadectwem tej postawy jest książka „Teologia i wszechświat”, która wnikliwie ukazuje miejsce teologii w świetle współczesnej wiedzy o kosmosie. Dorobek Laureata cechuje się niezwykłą oryginalnością oraz odwagą intelektualną, inspirując badaczy do przekraczania granic tradycyjnych dyscyplin. Przyznana nagroda jest wyrazem najwyższego uznania dla wkładu Księdza Profesora w rozwój współczesnej myśli naukowej i chrześcijańskiej.

Feniks specjalny 2026 - Promotor chrześcijańskiego dziedzictwa Europy dla prof. Wojciecha Roszkowskiego

Monumentalna seria „Świat Chrystusa” i jej zwieńczenie – tom „Świat Apostołów” wyjątkowo łączą głęboką erudycję historyczną z humanistyczną wrażliwością. Autor mistrzowsko osadza początki chrześcijaństwa w kontekście świata antycznego, budując mosty między nauką a sferą wiary. Ukazując chrześcijaństwo jako fakt historyczny, który zmienił losy świata, Profesor utrwala fundamenty tożsamości Europy. Szlachetny i przystępny język sprawia, że skomplikowana wiedza staje się bliska współczesnemu odbiorcy. Edytorska doskonałość publikacji czyni serię nie tylko źródłem wiedzy, ale i pomnikiem polskiej kultury książki.

Feniks specjalny 2026 - Promotor wiary, rozumu i tożsamości dla O. prof. Jacka Salija OP

Nagroda zostaje przyznana za monumentalną serię „Dzieła wybrane”, będącą ukoronowaniem półwiecza wybitnej pracy teologicznej i duszpasterskiej wybitnego dominikanina. Kapituła wyróżnia w tym zbiorze unikalną syntezę teologii akademickiej z żywym doświadczeniem wiary, obejmującą kluczowe zagadnienia duchowości, moralności oraz tożsamości narodowej. Szczególne uznanie budzi finałowy tom „Kazania”, stanowiący historyczny zapis obecności Ewangelii w polskiej sferze publicznej i świadectwo niezłomnego zaangażowania Autora. Klarowne nauczanie o. Jacka Salija pozostaje bezcennym kompasem duchowym, który od lat kształtuje relację współczesnego człowieka z Bogiem, bliźnim i wspólnotą.

Feniks specjalny 2026

Ambasador Polskiej Książki Religijnej

dla Grażyny Kasprzyckiej-Rosikoń

Nagroda zostaje przyznana Grażynie Kasprzyckiej-Rosikoń za całokształt ponad 35-letniej pracy wydawniczej oraz konsekwentne budowanie renomy oficyny Rosikon Press. Laureatka od dekad wyznacza najwyższe standardy edytorskie, czego dowodem są prestiżowe wyróżnienia za najpiękniejsze publikacje religijne oraz unikatowe opracowanie ilustrowanej Biblii Tysiąclecia. Jej działalność skutecznie łączy upowszechnianie wartości chrześcijańskich z promocją wybitnych autorów i polskiego dziedzictwa sakralnego. Wyróżnienie honoruje również jej wyjątkowe sukcesy w propagowaniu polskiej literatury religijnej na licznych rynkach zagranicznych.

Nagrody i Wyróżnienia Feniks 2026 wg kategorii:

Kategoria „Nauki kościelne”

Nagroda

Wspaniałość chrześcijaństwa. Anatomia Wiary 1, ks. prof. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo Biały Kruk

Wyróżnienia

Biblia Aramejska: Targum Neofiti 1. Księga Liczb, przekład i opracowanie prof. Anna Kuśmirek, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Od Piotra do papieża. Oblicze władzy papieskiej w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa, Paweł Głowacki, Wydawnictwo Biblos

Scrutare me Deus et cognosce cor meum (Ps 139[138],23). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 80. rocznicę urodzin, red. ks. dr Mariusz Szmajdziński, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sumienie według św. Alfonsa Marii de Liguoriego, Antoni Karaś CSsR, Wydawnictwo Homo Dei

Kategoria „Duchowość / Świadectwo”

Nagroda

Kardynał George Pell. Biografia, T. 1-2, Tess Livingstone, Dom Wydawniczy Rafael

Błogosławiona Marcelina Darowska. Pisma, t. 1: Autobiografia duchowa, bł. Marcelina Darowska, red. ks. prof. Marek Chmielewski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wyróżnienia

Charlie Kirk, ks. Robert Skrzypczak, Adam Sosnowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Jan Chrzciciel i Boski challenge, s. Anna Maria Pudełko AP, s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM, Edycja Świętego Pawła

Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach, Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, Wydawnictwo Rosikon Press

Moi święci. W towarzystwie gigantów wiary, Benedykt XVI, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Ta, która poznała Jezusa. Bł. Karolina Kózka, ks. dr Zbigniew Kucharski, Wydawnictwo Apostolicum

Kategoria „Historia”

Nagroda

Duchowa Historia Polski, Grzegorz Górny, Wydawnictwo Rosikon Press

Inwentarz Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Zespół Piusa XII, t.⁠1, seria „Polska", wstęp i opracowanie ks. Adam Szpotański, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej

Wyróżnienia

Tajemnice wyborów papieskich, ks. dr Przemysław Śliwiński, Wydawnictwo Stacja7

Maria Winowska, pisarka emigracyjna. Tajny sekretarz prymasa Wyszyńskiego, dr Anna Kołodziejska, Wydawnictwo Księgarnia

Akademicka

Pierwsze królestwo. Mocarstwo Bolesława Chrobrego, prof. Wojciech Polak, Wydawnictwo Biały Kruk

Tajemnica życia i śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, Czesław Ryszka, Wydawnictwo Esprit

Parafia Łososina Górna. Od średniowiecza po czasy współczesne, prof. Zdzisław Noga, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Kategoria „Literacka”

Nagroda

Progi twego domu. II tom Trylogii Różanej, Jagoda Kwiecień, Wydawnictwo Esprit

Wyróżnienia

Na brzegu światła. Listy o wdzięczności, Magdalena Pajkowska, Wydawnictwo WAM

Głosolalia, Krzysztof Kuczkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy

Cichy Baranek czyli Matka umiera, s. dr Urszula Michalak SJK, Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA

Kategoria „Publicystyka / Eseistyka religijna”

Nagroda

Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Wydawniczy PAX

Wyróżnienia

Droga orła. Platońskie rozważania nad Prologiem Ewangelii św. Jana, prof. dr hab. Mateusz Stróżyński, Fundacja Prodoteo

Wiara w niełatwych czasach. Część 1: Felietony pisane dla tych, którzy się zmagają, ale nie rezygnują, Arcybiskup Andrzej Przybylski, Instytut Niedziela

Zaplątani w pępowinę. Jak odnaleźć siebie w relacjach z rodzicami, Agata Rusak, Edycja Świętego Pawła

Niezwykłe objawienia ks. Jerzego Popiełuszki we Włoszech, dr Milena Kindziuk i ks. prof. Józef Naumowicz, Wydawnictwo Esprit

Posłani. Historie współczesnych misjonarzy, Magda Groń, Wydawnictwo Apostolicum

Kategoria „Edytorstwo / Album”

Nagroda

Baśnie, Hans Christian Andersen, Wydawnictwo AA

Ktoś to kiedyś wymyślił, Nicolas Grospierre, Ireneusz Trybuś, Katarzyna Uchowicz, Małgorzata Grąbczewska, Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Wyróżnienia

Alfabet Boga. Język hebrajski Starego Testamentu. Alfabet Boga. Język grecki Nowego Testamentu, ks. kard. Gianfranco Ravasi, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze

Don Jerzy Popiełuszko. Storia di una vita, Jakub Gołębiewski, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej

Bruegel, Larry Silver, Wydawnictwo Jedność

Kraków. Kultura i naród, Adam Bujak, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wydawnictwo Biały Kruk

Kategoria „Książka dla dzieci i młodzieży”

Nagroda

Ewangelia w komiksie, Olivier Drion, ilustracje Clotilde Gaborit, Wydawnictwo Jedność

Wyróżnienia

Opowieści biblijne dziadzia Józefa, 5: Stary Testament, Lidia Miś, Dreams Wydawnictwo

Na tropie skarbu, Scott Hahn, Maura Roan McKeegan, Edycja Świętego Pawła

Zima z owieczką Magdą. Białe święta i rodzinne zabawy, Anna Wołodko, Wydawnictwo Święty Wojciech

Kategoria „Multimedia”

Nagroda

Internetowa Platforma TVP VOD za udostępnianie audycji religijnych i dokumentalnych. Cykl „Pielgrzymi nadziei”, Franciszek Cofta; film „Mateczki”, Małgorzata Orłowska, Telewizja Polska S.A.

Wyróżnienia

Camino de Santiago, Franciszek Kwoczyński, Jakub Pigóra, ,,JAWA” Wyszkowski Bartłomiej (gra planszowa)

Wyznania, Św. Augustyn, czyta: Marcin Kwaśny, Wydawnictwo Esprit

Kategoria „Muzyka chrześcijańska”

Nagroda

Musica Sacra Poloniae, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA, Stanisław Moryto, Marian Sawa, Jan Krutul, Łukasz Farcinkiewicz, prof. dr hab. Paweł Łukaszewski, prof. dr hab. Marcin Łukaszewski, Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik, prof. dr hab. Marian Borkowski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kila, Requiem Records

Wyróżnienie

Dalecy czy bliscy – Communio Sanctorum, (edycja zbiorowa) Wydawnictwo Castello – Grupa Twórcza – Kraków

Kategoria „Seria wydawnicza / dzieła zebrane”

Nagroda

Bolesława Lament. Pisma Zebrane (Tomy I-V), redakcja naukowa: dr Łukasz Cybulski, dr Magdalena Bober-Jankowska, dr Magdalena Partyka, dr hab. Beata Garlej, dr Ewangelina Skalińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW

Wyróżnienia

Biblioteka Konserwatysty: ,,Esej o duszy polskiej”, ,,Rekapitulacja”, prof. Ryszard Legutko, Wydawnictwo Fronda

Dzieła zebrane Juliusza Słowackiego, opracowanie prof. dr Marek Troszyński, Państwowy Instytut Wydawniczy

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Wkład Polski w budowanie Europy” w ramach serii wydawniczej: IX Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi pt. ,,Przyszłość Europy”, ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz i dr Agnieszka Romanka, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. infułata Ireneusza Skubisia

Mały FENIKS 2026 - wyniki

Od wielu lat Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznaje także Nagrodę Małego FENIKSA. Otrzymują ją osoby i instytucje, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu promocji książek i wartości chrześcijańskich, katolickich, religijnych w mediach i na innych płaszczyznach. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w bieżącym roku do tego grona dołączają:

Mały Feniks 2026 Specjalny

Tygodnik Katolicki “NIEDZIELA” – w 100-lecie istnienia

Tygodnik Katolicki „Niedziela” stanowi jedno z najważniejszych i najtrwalszych świadectw obecności katolickiej myśli społecznej, religijnej i kulturowej w polskiej przestrzeni publicznej. Jego historia jest równocześnie historią Kościoła w Polsce oraz świadectwem przemian społecznych, politycznych i kulturowych, które kształtowały życie narodu w XX i XXI wieku. Od początku pełnił rolę opiniotwórczego medium katolickiego, podejmującego refleksję nad życiem religijnym, społecznym i narodowym.

Współcześnie „Niedziela” pozostaje dynamicznym, nowoczesnym medium, które skutecznie łączy wieloletnią tradycję z rozwojem technologii i komunikacji cyfrowej.

Mały Feniks 2026 Specjalny

Miesięcznik “Mały Gość Niedzielny” – w 100-lecie istnienia

Ogólnopolski miesięcznik katolicki dla starszych dzieci i młodzieży, który towarzyszy młodym czytelnikom w odkrywaniu świata wartości, wiary i wiedzy.

Podejmuje tematykę religijną, pomagając przeżywać kolejne okresy roku kościelnego, tematykę misyjną, ukazując życie Kościoła na całym świecie. W przystępny i atrakcyjny sposób troszczy się o duchowy rozwój najmłodszych, przybliżając ich do wiary i pomagając w kształtowaniu mocnego kręgosłupa moralnego.

„Mały Gość Niedzielny” pozostaje wciąż w Polsce jednym z najważniejszych i najchętniej czytanych czasopism katolickich dla starszych dzieci i młodzieży.

Mały Feniks 2026

Tygodnik „Przewodnik katolicki” – w 130-lecie istnienia

To najstarszy ukazujący się tygodnik katolicki w Polsce. Systematycznie prezentuje nowości wydawnicze, publikuje recenzje, omówienia i rozmowy z autorami, wspierając środowisko wydawców katolickich oraz zachęcając czytelników do sięgania po wartościową literaturę religijną, teologiczną i formacyjną, podkreślając rolę słowa pisanego jako narzędzia ewangelizacji i pogłębiania wiary.

Pismo konsekwentnie podejmuje aktualne tematy społeczne i kościelne, włączając się w ważne debaty dotyczące życia wspólnoty wierzących, przemian kulturowych oraz wyzwań stojących przed Kościołem w Polsce i na świecie.

Mały Feniks 2026

Miesięcznik „Króluj nam Chryste” – w 30-lecie istnienia

Miesięcznik formacyjny dla ministrantów. Pełni wyjątkową rolę w życiu parafii oraz w procesie wychowania liturgicznego młodego pokolenia. Pismo konsekwentnie łączy popularyzację wartościowej książki katolickiej z szeroko rozumianą formacją duchową i duszpasterską.

Pełni istotną funkcję formacyjną, pomaga ministrantom lepiej rozumieć liturgię, pogłębiać relację z Chrystusem oraz kształtować postawy odpowiedzialności, służby i wspólnotowości. Pismo wspiera rozwój duchowy młodych ludzi, towarzysząc im w dojrzewaniu wiary.

Gala wręczenia Nagrody SWK FENIKS 2026 odbędzie w sobotę 18 kwietnia o godz. 19.30 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, Plac Zamkowy 4.