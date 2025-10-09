Znamy laureatów nagrody FENIKS 2025  

Nagrody przyznano w 14 kategoriach honorując najbardziej wartościowe spośród 250 publikacji zgłoszonych przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych. Nagrodę główną, FENIKSA Złotego, otrzymał ks. prof. Waldemar Chrostowski. Gala wręczenia nagród odbędzie w sobotę, 11 października w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS towarzyszy Targom Wydawców Katolickich niemal od początku ich istnienia. Promuje szeroko rozumianą produkcję wydawniczą o tematyce religijnej, jednocześnie tworząc i dyktując czytelnicze trendy wielomilionowej publiczności.

W roku 2025, Kapituła Nagrody podjęła decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnieńw 14 konkursowych kategoriach. W ramach każdej z nich uhonorowano najbardziej wartościowe spośród ponad 250 publikacji wydanych w roku 2024 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.



Nagroda Główna FENIKS Złoty

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

W uznaniu niezwykłego dorobku życiowego, naukowego, autorskiego i translatorskiego laureata, których wyraz stanowi imponujący zbiór publikacji w dziedzinie biblistyki, tworząc trwały fundament dla współczesnej polskiej teologii, nauki i formacji katolickiej. Jednocześnie w podziękowaniu za sposób, w jaki laureat przez dziesięciolecia, dzięki licznym książkom, artykułom, komentarzom i prelekcjom (również w mediach), niestrudzenie przybliża Pismo Święte szerokiemu gronu wiernych i duchownych, czyniąc wiedzę biblijną przystępną i aktualną.



Feniks Specjalny – Mentor i Edukator

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Nagroda stanowi uznanie dla ogromnego wkładu laureata w normalizację stosunków na linii Państwo – Kościół w duchu społecznego nauczania Soboru Watykańskiego II, a także za całościową redakcję naukową pięciotomowego „Komentarza” do Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz za autorstwo podręczników do kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego.



Feniks Specjalny – Kreator Dobrego Słowa

Teologia Polityczna

Nagrodę przyznano za unikatową i pogłębioną działalność wydawniczą, która konsekwentnie łączy myśl klasyczną i chrześcijańską wizję kultury z analizą problemów współczesnego świata. Teologia Polityczna jest ceniona za edycję wybitnych dzieł filozoficznych i teologicznych, jednocześnie pełniąc rolę czołowego promotora polskiej eseistyki chrześcijańskiej. W codziennej pracy działa na rzecz rozwoju niezbędnego dialogu wiary z kulturą i polityką, m.in. poprzez konsekwentną analizę społecznych i kulturowych zagrożeń, pomagając czytelnikom w osiąganiu świadomeji zaangażowanej refleksji.



Feniks Specjalny – Promotor Patriotyzmu

Dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości

Nagroda stanowi dowód uznania za wkład wieloletniego Dyrektora Muzeum Niepodległości w działalność zawodową i społeczną na rzecz promowania wartości patriotycznych poprzez nowoczesną, w swojej formie i przekazie, działalność edukacyjną, wydawniczą i muzealną. Jest wyrazem podziękowania za wierność wartościom, takim jak obrona prawdy, w dziele upowszechniania wiedzy na temat historii Polski oraz nierozerwalnych więzi, jakie łączą religijne dziedzictwo naszej narodowej państwowości z wiarą katolicką.



Feniks Specjalny – Przyjaciel Czytelników

Andrzej Mardyła, właściciel Wydawnictwa AA

Nagroda stanowi dowód uznania dla jednego z najbardziej zasłużonych reprezentantów środowiska wydawców książek o tematyce religijnej w Polsce. Na przestrzeni ponad 30 lat, w czasie których rozwijał rodzinną firmę wydawniczą, laureat konsekwentnie łączy wierność tradycji z otwartością na współczesność. Kierowane przez niego Wydawnictwo AA charakteryzuje niezwykłe wyczulenie na głosy zarówno autorów, jak i czytelników, kreując ofertę wydawniczą odpowiadającą na realne potrzeby odbiorców starszych, jak i przedstawicieli młodszych pokoleń Polaków. Wierność właśnie takiemu sposobowi postępowania pozwala Wydawnictwu AA przygotowywać publikacje, które realnie towarzyszą w codziennej drodze poszukiwania refleksji i pomagają w poszukiwaniu drogi do umacnianiu własnej wiary.



Feniks Specjalny – Przyjaciel Święta Dobrego Słowa

AiM MEDIA

W podziękowaniu za kilkanaście lat wspólnej, niezwykłej podróży, która tworzy historięi teraźniejszość Targów Wydawców Katolickich. W uznaniu profesjonalizmu i zaangażowania wyrastających znacznie powyżej standardowej współpracy biznesowej. Za tysiące godzin poświęcone wytrwałej pracy na rzecz budowania medialnej i społecznej rozpoznawalności naszego wspólnego Święta Dobrego Słowa oraz wartości, którym służy. Za ciepło, oddanie i najczystszą ludzką życzliwość, które przyczyniły się do stworzenia prawdziwej więzi, dzięki której wszystkim uczestnikom Targów udało się doświadczyć wielu niezwykłych, a przede wszystkim dobrych momentów.



Nagrody i Wyróżnienia Feniks 2025 wg kategorii:



Kategoria „Nauki kościelne”



Nagroda

CREDO. Kompendium Wiary Katolickiej, bp Athanasius Schneider, Wydawnictwo Esprit

Monumentalne kompendium wiary katolickiej, prezentujące w sposób wierny, zwięzłyi głęboki całościową wykładnię doktryny. W percepcji dzieła niezwykle pomaga naturalna zdolność autora do łączenia opowieści o ponadczasowej prawdzie z odważnym mierzeniem się z aktualnymi problemami społecznymi i etycznymi. Publikacja może pełnić funkcję cennego wsparcia dzieła formacji dla kleryków i kapłanów oraz narzędzie pracy dla katechetów i duszpasterzy, pomagając im umacniać katolicyzm w przestrzeni społecznej.





Wyróżnienia

Słownik katolickiej nauki społecznej, praca zbiorowa, redakcja naukowa: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewcz, ks. dr Piotr Burgoński, Kamil Sulej, ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki, ks. dr hab. Artur Wysocki, Instytut Wydawniczy PAX

Ważne i praktyczne narzędzie badawcze oraz kompendium wiedzy przydatne do studiowania i praktykowania katolickiej myśli społecznej w Polsce. Publikacja może pełnić rolę inspiracji do poszukiwania wskazówek umożliwiających racjonalną ocenę zachodzących współcześnie procesów społecznych w kontekście zasad moralności chrześcijańskiej.



Spór o filozofię chrześcijańską, redakcja naukowa: ks. Mateusz Włosiński, Anna Palusińska, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Publikacja mierzy się z jednym z odwiecznych, fundamentalnych problemów religijnych – relacją między wiarą (fides) a rozumem (ratio). Podkreśla niezbywalne znaczenie filozofii dla teologii i religii, które na przestrzeni wieków wielokrotnie znajdowało swoje potwierdzenie w tradycji myśli katolickiej. Pozwala odbiorcy na zgłębianie i pełniejsze zrozumieniu chrześcijańskiej doktryny w jej historycznym i intelektualnym kontekście.



Jezus jest Sensem. Fundamentalna chrystologia sensu inspirowana twórczością Josepha Ratzingera, ks. dr hab. Jacenty Mastej, Wydawnictwo KUL

Publikacja stanowi przykład najwyższej próby połączenia teologicznej głębi, aktualności poruszanej problematyki oraz przyjętej metodyki naukowej. Przynosi odpowiedź na wyzwania współczesności wskazując, że Jezus Chrystus jest osobowym Sensem, centrum rzeczywistości, a Jego życie, słowa i misteria objawiają i uzasadniają sens istnienia ludzkości.



Kategoria „Duchowość / Świadectwo”



Nagroda

Błogosławiony Józef Ulma. Opowieść pisana życiem, Jerzy Ulma, ks. Paweł Tołpa, Dom Wydawniczy Rafael

Głębokie, osobiste świadectwo rodzinne, dowodzące świętości, heroicznej miłości i triumfu wartości chrześcijańskich nad złem. Publikacja prezentuje wzór rodziny katolickiej, realizującej wierność idei miłości bliźniego nawet za cenę ofiary z własnego życia w ekstremalnych warunkach II wojny światowej, stanowiący uniwersalny model postępowania dla współczesnych małżeństw i rodzin.



Wyróżnienia

Orędzie pokoju. Przesłanie na pierwszy rok wojny przeciwko Ukrainie 2022-2023, abp Światosław Szewczuk, przekład: Ewa Rybałt, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Unikatowa publikacja, pełniąca rolę swoistego duchowego dziennika z wojny. Książkaw niezwykłe sugestywny i ujmujący sposób łączy opis codziennej sytuacji kraju i ludzi pogrążonych w rzeczywistości przesyconej złem i tragedią z głęboką katechezą i apelemo zachowania i życie oparte na przestrzeganiu uniwersalnych wartości chrześcijańskie.



Święty Józef: zbawiciel Zbawiciela, ks. dr Krzysztof Józef Nykiel, Wydawnictwo Bernardinum

Portret Opiekuna Świętej Rodziny, który stał się ucieleśnieniem wierności i wytrwałościw oddaniu drugiemu człowiekowi, a jednocześnie Bożej woli. Niezwykłego wzoru dla ludzi naszych czasów.



Święty prorok. Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Jolanta Sosnowska, Wydawnictwo Biały Kruk

Przykład nowatorskiego podejścia do biografii Papieża Polaka jako opowieści o jego prorockiej misji. Publikacja stanowi duchowy drogowskaz i inspirujące świadectwo pełnego oddania własnego życia Bogu oraz drogi do świętości.



Wybrani przez Boga. Tak żyli pierwsi chrześcijanie, ks. Mariusz Rosik, Wydawnictwo eSPe

Publikacja o głębokim potencjale formacyjnym, przywracająca do życia autentyczne świadectwo wiary pierwszego pokolenia chrześcijan. Inspiruje do odkrywania i realizacji osobistego powołania, wskazując dobitnie, że historia zbawienia jest wciąż żywa i aktualna.



Kategoria „Historia”



Nagroda

Atlas klasztorów w Polsce w X-XXI wieku i na ziemiach z Polską historycznie związanych, prof. dr hab. Henryk Gapski, Towarzystwo Naukowe KUL

Pionierskie i monumentalne dzieło kartograficzno-historyczne, które w sposób kompleksowy dokumentuje ponad tysiąc lat historii życia zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Publikacja imponuje swoim bezprecedensowym wymiarem edytorskim i technologicznym, łącząc tradycyjną formę wydawniczą z nowoczesnymi narzędziami, maksymalizując efektywność prezentacji tworzących ją treści.



Nieodbudowany. Spór o Zamek Królewski w Warszawie 1945-1971, Łukasz Bukowiecki, Wydawnictwo Arx Regia

Publikacja dotyczy jednej z ważniejszych dla polskiej historii i kultury XX wieku debat publicznych i medialnych, jaką był spór o odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Ukazuje fascynujący proces, którego finałem stał się triumf polityki pamięci nad polityką wymazywania historii I i II Rzeczypospolitej powszechnie promowaną w okresie PRL.



Wyróżnienia

Infirmeria Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku, prof. dr hab. Marian Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL

Ważne monograficzne dzieło stanowiące ważne źródło poznania na temat dziejów opieki społecznej w dobie rozwoju chrześcijańskiej Europy epoki Średniowiecza. Istotna pozycja historiograficzna ukazująca wkład papiestwa w cywilizacyjny rozwój Rzymu, medycyny, a także opieki i życia społecznego.



Patriotyzm i zdrada, prof. Andrzej Nowak, Wydawnictwo Fronda

Zbiór przemyśleń i pytań fundamentalnie ważnych dla teraźniejszości, a zwłaszcza przyszłości Polski. Wyraz troski o los naszej narodowej i państwowej tożsamości, wspólnoty duchowej intelektualnej i społecznej. Donośny apel o zachowania, za którymi stoi odpowiedzialność obywatelska i ludzka – przed Ojczyzną i Bogiem.



Tron Nayiaśnieyszey Nieba y Ziemi Krolowey Nayświętszey Maryi Panny, Przecudowney w Obraźie Jasney Gory Czerwinskiey (...). Fascimile, tekst, opracowanie, redakcja: Janusz Nowiński, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Wydawnictwo Salezjańskie

Dzieło o fundamentalnym znaczeniu historycznym i badawczo – poznawczym. Wzorcowa edycja źródła historycznego, która przywraca do kulturowego obiegu cenny starodruk z połowy XVIII wieku, stanowiący kluczowy dokument do badań nad historią kultu maryjnego, życia zakonnego oraz społecznego i religijnego w epoce baroku.



Małopolscy kapelani Golgoty Wschodu, Bogusława Stanowska-Cichoń (reżyseria), Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

Niezwykłe świadectwo znaczenia misji duchowej dla wydarzeń o charakterze dziejowym. Film wnosi znaczący wkład w badanie i upamiętnienie kluczowego aspektu zbrodni katyńskiej, skupiając się na bohaterskiej posłudze duchowej kapelanów-męczenników oraz ich tożsamości regionalnej.



Król Olch, dr Magdalena Ogórek, Wydawnictwo Zona Zero

Książka jest efektem niezwykłego śledztwa historyczno-dziennikarskiego. Stanowi znakomite połączenie oryginalnego ujęciu tematu, oparciu na badaniach i śledczym charakterze pracy. Autorka po raz kolejny daje przykład lekkiego pióra i rzadkiej umiejętności pisania w komunikatywny sposób na temat trudnej historycznej materii.



Kategoria „Literacka”



Nagroda

Moje lata z Janem Pawłem II. Prywatne zapiski rzecznika prasowego Watykanu 1984-2006, Joaquin Navarro-Valls, Wydawnictwo Jedność

Bezcenne źródło do poznania historii świata i Kościoła w okresie jego dynamicznego cywilizacyjnego i duchowego rozwoju, jaki przypadł na czas papieskiej posługi Jana Pawła II. Osobisty charakter zapisków i notatek Joaquina Navarro-Vallsa składa się na odmiennąw swoim charakterze od wszystkich innych publikacji poświęconych osobie papieża Polaka, unikalną quasi-biografię jego pontyfikatu. Obraz świętości widzianej i doświadczanej z bliska.



Wyróżnienia

Medytacje na 31 dni, Wojciech Kass, Państwowy Instytut Wydawniczy

Publikacja zachwyca głębią kontemplacji i unikalną poetyką języka. Nieustannie odwołując się do tego, co wieczne i pierwotne stanowi znakomity przykład poezji egzystencjalnej i metafizycznej o wysokiej wartości artystycznej.



Moje zakazane piosenki, Jan Pietrzak, Wydawnictwo Biały Kruk

Literacki portret artysty i jego twórczości, która od wielu dziesięcioleci służy odbiorcom jako symbol walki o wolność słowa i narodowego ducha, jednocześnie stanowiąc znaczący i trwały element polskiej kultury XX i XXI wieku.



Szepty pustyni, W drodze z Damaszku / On the road from Damascus, Jerzy Binkowski, Wydawnictwo Buk

Poetycka twórczość autora w symboliczny sposób przenosi odbiorcę do świata wytężonych wrażeń i emocji. Pozwala kształtować wizję lirycznego obrazu Samotności i sposobów jej odczuwania i przeżywania. Skutecznie przypominając, że odpowiedzią na nią jest Bóg.



Z drugiej strony, prof. dr hab. Wojciech Kudyba, Państwowy Instytut Wydawniczy

Zbiór prozy wypełnionej prawdziwą opowieścią o rzeczywistości. Autor nie zwodzi czytelnika, nie kreuje fantastycznych wizji, pokazując otaczający nas świat takim jakim jest on w rzeczywistości. Nie unika konfrontacji ze złem, brzydotą, naiwnością, trumfem materializmu i pogłębiającym się deficytem oparcia życia na duchowości.



Kategoria „Publicystyka / Eseistyka religijna”



Nagroda

Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu, prof. W. Roszkowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Wyraz niezłomnego intelektualnego oporu przeciwko ideologii, która stoi za szeregiem największych nieszczęść, jakie dotknęły ludzką cywilizację od momentu jej powstania. Autor w sposób odważny i jednoznaczny demaskuje umysłową nicość stojącą za ideologią marksizmu, precyzyjnie wskazując rozliczne dowody na potwierdzenie swojej tezy, poddając ocenie także narzędzia służące przez dekady indoktrynacji i rozpowszechnianiu tej zgubnej doktryny i jej wpływ na współczesność.



Katolicki – czyli jaki? Prawdziwa i fałszywa reforma, kard. Gerhard Ludwig Müller, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Na drodze ku Chrystusowi. Kardynał Gerhard Müller w rozmowie z księdzem Leszkiem Slipkiem, kard. Gerhard Müller, ks. Leszek Slipek, Wydawnictwo Esprit

Przepełniona mądrością, u podstaw której stoi wiedza, i miłością do Boga próba wyjścia naprzeciw niezliczonym wyzwaniom świata. Nagrodzona publikacja stanowi swoisty drogowskaz w życiowej podróży, która od współczesnego chrześcijanina wymaga nieustannego stawiania czoła licznym napięciom, kryzysom, straconej nadziei i rozczarowaniu, udowadniając, że katolickość na co dzień powinna być postrzegana jako naturalny sposób życia oparty na silnym fundamencie ducha.



Wyróżnienia

Już pora. Miesiące i godziny, Jan Maciejewski, Teologia Polityczna

Opowieść o oczekiwaniu na nieuniknione, stanowiąca genialne podsumowanie tego czym wypełnione są tytułowe miesiące i godziny ludzkiego życia… stanowiącą niezwykłą mozaikę emanacji zjawisk, zdarzeń czy zachowań zarówno świata, jak i ludzi.



Nadchodzą barbarzyńcy. Katecheza Boga w wydarzeniach, ks. prof. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo Esprit

Publikacja bardzo intensywnie angażuje odbiorcę w analizę kluczowych problemów współczesności z perspektywy wiary. Książka nakłania do refleksji nad powiązaniami zagadnień teologicznych z rzeczywistością dnia codziennego, jaką determinują gorące, bieżące wydarzenia społeczne czy polityczne.



Kto chce ukraść dusze naszych dzieci, Kto chce ukraść ciała naszych dzieci, Grzegorz Górny, Wydawnictwo AA

Ważne i pożyteczne źródło wiedzy na temat cywilizacyjnych zagrożeń, jakie czyhają na nasze dzieci. Wnikliwa analiza zarówno postępującego wpływu ideologii gender, jak i pełnego pokus intelektualnych i duchowych zagrożeń, jakie niesie ze sobą świat cyfrowy.



Deklaracja podległości. Zaufać Bogu w czasach totalitaryzmu, pogaństwa i wojny, abp Fulton Sheen, Wydawnictwo Esprit

Publikacja zaskakuje i olśniewa ponadczasową aktualnością i proroczą siłę argumentacji, która mimo kilkudziesięcioletniej historii w dalszym ciągu niezwykle celnie i bezpośrednio odnosi się do współczesnych kryzysów cywilizacyjnych, debaty o granicach wolności, relatywizmie prawnym i ideologicznych zagrożeniach.



Kategoria „Edytorstwo”



Nagroda

Nowele. Wydanie Jubileuszowe, Henryk Sienkiewicz, Wydawnictwo AA

Edycja o prawdziwie kolekcjonerskiej wartości. Pozycja kanoniczna w historii polskiej literatury, ujęta w ramach wysokiej jakości sztuki edytorskiej. Format i kształt publikacji zachęca do wspólnej rodzinnej lektury.



Wyróżnienia

Maria. Powieść ukraińska. Podobizna autografu. Wydanie jubileuszowe, Antoni Malczewski, PEWNE Wydawnictwo

Przykład unikalnego podejście do tekstu źródłowego, mającego na celu zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego w możliwie najwierniejszej formie. Zaprezentowany edytorski kunszt pozwala współczesnemu czytelnikowi na bezpośredni kontakt z pierwotną formą tekstu.



Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia, ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, Edycja Świętego Pawła

Prezentujący zbiór bogatej i rzetelnej wiedzy historycznej i biblijnej leksykon poświęcony czasom, w których żył i nauczał Jezus Chrystus. Publikacja stanowi wzorowe połączenie głębokiej treści naukowej i edukacyjnej z przystępną formą wizualną.



Hasior. Trwałość przeżycia, redakcja naukowa: Jacek Chromy, Katarzyna Rogalska, Wydawnictwo Arx Regia

Przykład całościowego, mistrzowskiego opracowania publikacji pod względem technicznym i wizualnym. Udana próba prezentacji fragmentów spuścizny jednego z najciekawszych rodzimych współczesnych artystów – plastyków przy jednoczesnym zachowaniu idei i intencji Władysława Hasiora.



Kategoria „Album”



Nagroda

La Tour, Jean-Pierre Cuzin, Wydawnictwo Jedność

Mistrzowska rekonstrukcja twórczości artysty, która rzuca nowe światło na jego nietuzinkowy dorobek. Jakość wykonania publikacji pozwala czytelnikowi na wnikliwe doświadczanie artyzmu twórcy w operowaniu światłocieniem i perspektywą, co było znakiem rozpoznawczym La Toura.



Polish catedrals – polskie dziedzictwo religijne, kulturowe, społeczne i materialne w Stanach Zjednoczonych. Leksykon, T. 1-2, redakcja naukowa: prof. dr hab. Jacek Gołębiowski, dr Maria Furtak, Towarzystwo Naukowe KUL

Monumentalne dzieło o unikatowej wartości historycznej, naukowej i estetycznej, dokumentujące najważniejszą część dziedzictwa kulturowego polskiej emigracji na kontynencie amerykańskim. Publikacja tworzy kompleksowy obraz polskiego dziedzictwa religijnego, kulturowego, społecznego i materialnego w USA.



Wyróżnienia

Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, dr hab. Konrad Bialecki, dr hab. Rafał Łatka, dr hab. Rafał Reczek, dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, Wydawnictwo IPN

Wyróżniający się bogatą dokumentacją i warstwą wizualną hołd dla niezłomnego hierarchy, którego postawa miała fundamentalne znaczenie dla historii Polski i Kościoła. Publikacja ożywia przeszłość i przywraca pamięć o jednym z najważniejszych polskich hierarchów XX wieku.



Świat ikony jasnogórskiej. Historia, mistyka, cuda, Maciej Marchewicz, Paulinianum

Pełne pokory i szacunku wieloaspektowe podejście do najważniejszego polskiego wizerunku sakralnego. Utrzymujące najwyższe standardy dzieło sztuki edytorskiej, które we właściwy sposób oddaje detale i majestat wizerunku uwiecznionego na jasnogórskiej ikonie.



Zanussi przez przedmioty, Barbara Gruszka-Zych (tekst), Grzegorz Lityński (zdjęcia), Krzysztof Zanussi (komentarze), Wydawnictwo Ursines

Nowatorskie połączenie treści ujętej w słowie i w obrazie. Przykład tego, jak rzeczy mogą stać się „nowym alfabetem” do odczytywania historii, pasji i życia wewnętrznego człowieka. Publikacja urzeka spójną i wzajemnie wzbogacającą się narrację, co jest cechą wyróżniającą albumy najwyższej klasy.



Wielka Księga Tatr, Monika Karolczuk, Zbigniew Pytel, Wydawnictwo Aromat Słowa

Publikacja zachwyca rozmachem i pięknem prezentowanej tematyki. Pozwala czytelnikowi niemal przenieść się na tatrzańskie hale by zaledwie dzięki jednemu obrotowi wokół własnej osi upajać się widokami dzikiej majestatycznej przyrody najbardziej majestatycznych z polskich gór. Album swoim rozmachem zdecydowanie wykracza poza skalę standardowej pozycję o tematyce górskiej, łącząc monumentalną prezentację piękno przyrody z głębokim dziedzictwem kulturowymi historycznym regionu.



Kategoria „Książka dla dzieci”



Nagroda

Ksiądz Jerzy. O odwadze, która miała wielkie serce, Dominika Stadnicka-Strzembosz, Edycja Świętego Pawła

Wyjątkowe, artystycznie dopracowane i przystępne dla młodego czytelnika przybliżenie postaci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego uniwersalnego przesłania. Znakomity przykład nowatorskiego połączenia historii, duchowości i estetyki, które wychodzą naprzeciw potrzebom i sposobowi odbioru treści charakterystycznym dla dziecięcego czytelnika.



Wyróżnienia

Miłomruczka i Złotołapek (22 książeczki z serii: Życie jest piękne), Urszula Gawron-Leśniara, RTCK

Unikalna seria edukacyjna, która w naturalny sposób przybliża dzieciom wartościach chrześcijańskich, uczy relacji międzyludzkich i czyni ich codzienność bardziej przyjazną i bezpieczną. Efekt połączenia mądrej, opartej na normalności i dobrych fundamentach moralnych tematyki z wysoką wartością wychowawczą i rozwojową.



Cała Piękna. Co wizerunki Maryi mówią o Niej samej? Książka (nie tylko) dla dzieci, Kinga Rybarczyk

Literacka podróż po historii prezentowania wizerunku Maryi w poszukiwaniu prawdy o jej wizerunku kreowanym i popularyzowanym od ponad dwóch tysiącleci. Przydatna pomocw procesie poznania źródeł i przyczyn powstania religijnego i kulturowego fenomenu opartego na podziwie dla duchowego piękna jej postaci.



Niesamowite życie świętej Rity, Beata Cechowska-Adaj, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas

Inspirująca, wartościowa lektura będąca źródłem ciekawej wiedzy religijnej. Autorka wplata w narrację pytania, które zachęcają małego czytelnika do rozważań nad empatią, modlitwą i sztuką dokonywania wyborów. Książka napisana prostym, ciepłym i wciągającym językiem, zachęca młodszych odbiorców do wspólnego czytania, a nieco starsze dzieci do samodzielnej lektury.



Pomocne elfy – seria poradników dla dzieci, Wydawnictwo Promic

Seria stanowi wzorcowy przykład udanego połączenia dobrych, mądrych i istotnych treści wychowawczych i religijnych z wysokim poziomem oprawy graficznej, co czyni ją wartościową i atrakcyjną propozycją dla dzieci. Jej praktyczny wymiar podkreśla fakt, że może spełniać funkcję doskonałego punktu wyjścia do rozmów z dziećmi na temat wiary i etyki.



Kategoria „Książka dla młodzieży”

Nagroda

Tak zostaliśmy stworzeni. Jak przygotować dzieci do zmierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami moralnymi, Leila Miller, Trent Horn, Fundacja Prodoteo

Pozycja, która szokuje i otwiera oczy – odważnie wprowadza czytelnika w świat dekalogu, współczesnych zagadnień i wyzwań moralnych, skutecznie nawigując przez morze półprawd i kłamstw, jakimi przepełniony jest obecnie świat, w którym żyją, rozwijają się i wychowują nasze dzieci.



Wyróżnienie

Żyj bez granic!, ks. Sebastian Kosecki, Wydawnictwo eSPe

Skierowany do młodego człowieka pożyteczny przewodnik po codzienności. Mądra i pouczająca opowieść o współczesnych relacjach – z Bogiem, z innymi ludźmi, z osobą najbliższą, z samym sobą. O ich specyfice, trudnościach jakie przysparzają i radościach, których źródłem potrafią być.



Kategoria „Multimedia”

Nagroda

Przykazanie miłości. Historia rodziny Ulmów z Markowej – album z filmem i książeczką, Martyna Pietrasiewicz (scenariusz i reżyseria), Piotr Kuciński (reżyseria), Telewizja Polska S.A.

Wzruszające dzieło dokumentalne o istotnych walorach. Ważny przykład aktu oddania życia za bliźniego. Potrzebna i istotna społecznie próba upamiętnienia heroicznej historii Błogosławionej Rodziny Ulmów, stanowiącej jeden z najważniejszych współczesnych symboli miłości chrześcijańskiej.



Wyróżnienia

Księga Jeremiasza / Lamentacje Jeremiasza, czyta: Andrzej Ferenc, muzyka: Rafał Gorączkowski, Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Audiobook jest źródłem niezwykłej synergii tekstu proroctwa Jeremiasza i inspirowanej nim oryginalnej współczesnej muzyki. Ich połączenie pozwala odbiorcy osiągnąć głębokie, nowoczesne i poruszające doświadczenie kontemplacyjne.



Wolni. Podróż do wnętrza, Santos Blanco (reżyseria), Dom Wydawniczy Rafael

Dokument dostarcza odbiorcy artystycznie dopracowanego, a jednocześnie głęboko refleksyjnegoi wciągającego doświadczenia duchowego. Przykład sztuki chrześcijańskiej, która może pełnić rolę drogowskazu dla współczesnego świata i ludzi.



Kategoria „Muzyka chrześcijańska”



Nagroda

Od „myśli” św. Teresy z Lisieux do muzyki i poezji „wotywnej”: Feliks Nowowiejski, Wojciech Kilar, ks. Jerzy Szymik, prof. dr hab. Stanisław Franciszek Dąbek, Wydawnictwo KUL

Interdyscyplinarne i głębokie ujęcie tematyki sacrum, łączące duchowość, teologię oraz analizę wybitnych dzieł muzycznych i poetyckich. Publikacja tworzy swoisty most między myślą duchową, teologią, muzyką sakralną i poezją wotywną. Jednocześnie eksploruje ideę twórczości jako formy modlitwy i wyznania wiary.



Wyróżnienia

Andrzej Nikodemowicz: Misterioso, dr hab. Jarosław Wróblewski (organy), dr Bogumiła Dziel-Wawrowska (sopran), dr Jakub Waszczeniuk (trąbka), Chopin University Press

Hołd złożony wybitnemu twórcy, którego muzyka jest nierozerwalnie związana z wiarą i polskim dziedzictwem kulturowym. Wydawnictwo muzyczne stanowiące przykład osobistej opowieści o wierze poprzez muzykę. Album wydatnie przyczynia się do propagowania polskiej, współczesnej muzyki chrześcijańskiej.



Historia organów, prof. Roland Eberlein, Astraia

Niemal hagiograficzna w swoim wymiarze biografia jednego z najważniejszych instrumentów muzycznych w historii ludzkości. Wielobarwna i wielowątkowa podróż w czasie przez historię rozwoju organów naznaczona intrygującymi przemyśleniami na temat brzmienia, głośności i wpływu tych elementów na odbiorcę, jego wrażenia estetyczne i znaczenia dla światowej kultury, jakie zyskał ten instrument na przestrzeni kilku tysięcy lat od momentu swojego powstania do czasów współczesnych.



MISSA BREVIS, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego, Stowarzyszenie Instytut Musica Sacra

Dzieło dostarcza słuchaczom wartości duchowych i pogłębia religijną kontemplację. Album zachwyca bogactwem artystycznym, skłania do refleksji i stanowi swoiste wyznanie wiary, co zbliża go do esencji muzyki chrześcijańskiej, która jest integralnie związana z liturgią Kościoła katolickiego.



Organy Śląska Opolskiego, seria pod redakcją ks. dra hab. Grzegorza Poźniaka, Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

Serię cechuje wyjątkowa wartość dokumentacyjna, edukacyjna i kulturotwórcza. Stanowi niezwykle istotny wkład w dziele podtrzymywania tradycji muzyki sakralnej i zachowania dziedzictwa kulturowego Śląska o najwyższym poziomie merytorycznym i artystycznym.



Kategoria „Niezłomny ks. Jerzy Popiełuszko – błogosławiony na nasze czasy”



Nagroda

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Biografia, dr Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki, Edycja Świętego Pawła

Wyważony, wielowymiarowy portret kapłana, który łączył bezkompromisową walkęo prawdę z bezgraniczną miłością i pokojową postawą. Przykład zwykłego człowieka obdarzonego niezwykłą siłą ducha. Skuteczna próba ukazania błogosławionego ks. Jerzego jako inspiracji moralnej i symbolu życia w prawdzie w świecie zdominowanym przez kłamstwa i zniewolenie.



Aparat represji wobec ks. Jerzego Popiełuszki, T.4: Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dr Franciszek Dąbrowski, Wydawnictwo IPN

Publikacja o przełomowej wartości źródłowej, która w rozważaniach nad losami Błogosławionego ks. Jerzego wprowadza nowy, międzynarodowy kontekst. Poznanie mechanizmów i skali represji wobec bohatera pozwala w pełni docenić jego heroizm i potwierdza aktualność jego przesłaniao bezwzględnej potrzebie życia w prawdzie.



Wyróżnienia

Męczennik za wiarę i Solidarność. Biografia ilustrowana bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Jolanta Sosnowska, Wydawnictwo Biały Kruk

Niezwykły obraz człowieka obdarzonego nieugiętą wiarą i odwagą w obronie wyznawanych wartości. Udana próba wskazania przystępnego i aktualnego symbolu moralnego, który może zainspirować współczesnego człowieka, by nieustępliwie trwać przy wierze i sprawiedliwości.



Ze szczególnym okrucieństwem. Lekarz medycyny sądowej zwolniony z tajemnicy lekarskiej ujawnia fakty o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, Tadeusz Jóźwik, Wydawnictwo Stacja7

Unikalne, niepublikowane wcześniej świadectwo, które jest kluczowe dla zrozumienia heroizmu ks. Jerzego. Publikacja poświadcza męczeństwo ks. Jerzego i pozwala czytelnikowi uzmysłowić sobie wielkość w cierpieniu jaką wykazał się błogosławiony w ostatnich chwilach życia.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Historia życia, Jakub Gołębiewski, Wydawnictwo IPN

Publikacja zachwyca doborem i skalą wykorzystanego materiału ikonograficznego, stanowiącego bogaty miks profesjonalnych fotografii z amatorskimi zdjęciami pochodzącymi z prywatnych, domowych archiwów świadków życia i posługi ks. Jerzego. Ten bogaty przegląd wizerunków Błogosławionego czyni jego postać bardziej przystępną i ludzką.



Seria wydawnicza / dzieła zebrane



Nagroda

Wincenty Witos. Dzieła wybrane. Tom 1-5, Wincenty Witos, Wydawnictwo IPN

Seria pełni fundamentalną rolę dla współczesnej polskiej historiografii i edukacji historycznej. Ma istotne znaczenie dla procesu edukacji patriotycznej i przywracaniu pamięci o jednymz najważniejszych twórców niepodległej Polski, odrodzonej po okresie zaborów. Stanowi ważną inspirację dla następnych pokoleń Polaków.



Breviarium Kanonu Kultury. T. 1: Piękno literatury; T. 2. Dobro w sztuce życia; T. 3: Prawda w tradycji intelektualnej, wybór i opracowanie: dr Paweł Milcarek, Wydawnictwo Dębogóra

Unikalny przewodnik po moralnym i intelektualnym dziedzictwie Europy. Edycja stanowi udaną próbę przywrócenia klasycznych tekstów do codziennej praktyki lekturowej we współczesnym świecie dotkniętym erozją wartości.



Wyróżnienia

Seria Michał Archanioł: T.1 „Zagadnienia teologiczne”; T.2 „Dzieje kultu i duchowość”; T.3 „Literatura, folklor, media”, praca zbiorowa pod redakcją Herberta Oleschko, ks. Krzysztofa Pelca CSMA, Wydawnictwo Michalineum

Edycja stanowi istotne wypełnienie wyraźnej luki wydawniczej w polskiej angelologii. Dzięki serii czytelnik otrzymuje kompleksową analizę postaci archanioła Michała w różnych kontekstach kulturowych i naukowych. Istotna propozycja dla wszystkich zainteresowanych duchowością związaną z kultem jego postaci.



Album romantyczne, pod redakcją naukową dr hab. Magdaleny Woźniewskiej-Działak, PEWNE Wydawnictwo

W dowód uznania dla interdyscyplinarnego spojrzenie na, do pewnego stopnia, zapomniany już obszar kultury epoki romantyzmu. Seria stanowi ważny głos w badaniach nad kulturą materialną tego okresu w historii polskiej kultury narodowej.



Kategoria „Tłumacz”



Nagroda

Eneida, przekład: Robert Roman Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL

W dowód uznania dla kunsztu translatorskiego, którego efektem jest dzieło stanowiące ważny wkład we współczesną kulturę słowa w Polsce. To edycja o kluczowym znaczeniu dla ciągłej recepcji klasyki literatury i wzbogacania języka polskiego.



Pieśń o Rolandzie, przekład: dr hab. Jacek Kowalski, Wydawnictwo Dębogóra

Przekład stanowi dowód odwagi i tytanicznej pracy tłumacza, a także niesamowitej dbałości o czystość przekazu treści oryginalnego utworu. Translatorskie kompetencje laureata sprawiają, że to klasyczne dzieło jest przystępne i żywe dla współczesnego odbiorcy, nie tracąc przy tym swojej głębi.



Wyróżnienia

Bądź wierny sobie. Od Homera do Becketta – wybór przekładów, przekład: Antoni Libera, Państwowy Instytut Wydawniczy

Przykład niezrównanego mistrzostwa w sztuce przekazania treści i emocji autora w języku odmiennym od kulturowych korzeni oryginału. Hołd dla relacji zachodzącej między poetą, a jego odbiorcą, a jednocześnie swoisty mikro leksykon najwybitniejszych twórców poezji w dziejach świata.



Opowieści o Świętym Franciszku, prof. Stanisław Stabryła, Wydawnictwo Esprit

Przekład stanowi dowód odwagi i tytanicznej pracy tłumacza, a także niesamowitej dbałości o czystość przekazu treści oryginalnego utworu. Translatorskie kompetencje laureata sprawiają, że to klasyczne dzieło jest przystępne i żywe dla współczesnego odbiorcy, nie tracąc przy tym swojej głębi.



Sprawiedliwość i wolność. Zarys katolickiej nauki społecznej, Oswald von Nell-Breuning, przekład: ks. dr hab. Stanisław Fel, Wydawnictwo KUL

Dowód na sukces wysiłków podjętych przez tłumacza wobec wyjątkowego wyzwania terminologicznego i merytorycznego, jakie niosła ze sobą praca nad przekładem tego klasycznego dzieła z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej. Udana próba zachowania klarowności wywodu i logiki argumentacji autora, wobec potrzeby przyswojenie trudnej materii przez współczesnego polskiego czytelnika.



Gala wręczenia nagród Feniks odbędzie w sobotę, 11 października w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie (godz. 19.30, ul. Długa 13/15).