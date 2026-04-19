Robot humanoidalny pokonał ludzi w pekińskim półmaratonie  

Robot humanoidalny Shandian (Błyskawica), stworzony przez giganta technologicznego Honor, wygrał w niedzielę półmaraton w Pekinie z czasem 50 minut i 26 sekund. Wynik ten jest o ponad siedem minut lepszy od rekordu świata ustanowionego przez człowieka i trzykrotnie lepszy od rezultatu ubiegłorocznego zwycięzcy w tej kategorii.
Shandian, wystawiony przez zespół Monkey King, to mierzący 169 cm robot o futurystycznej sylwetce, budzący skojarzenia z maszynami z filmów science fiction. Maszyna poruszała się w pełni autonomicznie, wykorzystując autorski układ przestrzennej percepcji i ruchu.
Jej wyczyn przyćmił wyniki blisko 12 tys. biegaczy, startujących na tej samej trasie, wiodącej przez pekińską strefę E-Town. Najszybszy mężczyzna ukończył wyścig z czasem 1 godz., 7 min i 47 sekund, a pierwsza kobieta przekroczyła linię mety z wynikiem 1 godz., 18 minut i 6 sekund. Oboje pochodzą z Chin.
Rezultat zwycięskiego robota wskazuje na skokowy postęp technologiczny pod względem osiąganej prędkości. Zaledwie rok temu, w inauguracyjnej edycji, triumfator wśród maszyn, Tiengong Ultra, potrzebował na pokonanie 21,0975 km 2 godz., 40 minut i 42 sekund.
Mimo to nie wszystkie maszyny poradziły sobie z trudną trasą, która obejmowała ponad 10 typów terenu, w tym płaskie drogi, zbocza, ostre zakręty i wąskie przejścia, co, jak podkreślają organizatorzy, stanowiło test w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Co najmniej dwa roboty przewróciły się tuż za linią startu, a inne ruszały niespiesznie lub pokonywały pierwsze metry "slalomem". Jeden z faworytów upadł trzykrotnie i został zniesiony na noszach.
Największą sympatię widzów wzbudził filigranowy, zaledwie 75-centymetrowy minirobot o konstrukcji zwieńczonej charakterystyczną okrągłą głową z dwiema antenkami, który dzięki miarowemu krokowi wyprzedzał znacznie większych konkurentów.
W tegorocznej rywalizacji wzięło udział ponad 100 zespołów, pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej. Aby wystartować, urządzenia musiały spełniać rygorystyczne wymogi techniczne, w tym posiadać układ dwunożny i mierzyć od 75 do 180 cm.
Organizatorzy faworyzowali pełną samodzielność, dlatego konstrukcje sterowane przez operatorów otrzymywały w klasyfikacji karę czasową w postaci mnożnika 1,2.
- Współczynnik ten ma na celu zachęcanie do rozwoju technologii autonomicznej nawigacji, co stanowi fundament dla przyszłych praktycznych zastosowań robotów w życiu codziennym - podkreślił wicedyrektor pekińskiej strefy Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego (E-Town) Liang Liang.
Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)
