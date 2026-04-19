info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Robot humanoidalny pokonał ludzi w pekińskim półmaratonie
Robot humanoidalny pokonał ludzi w pekińskim półmaratonie

PAP/EPA/Haruna Furuhashi Robot humanoidalny Shandian

Robot humanoidalny Shandian (Błyskawica), stworzony przez giganta technologicznego Honor, wygrał w niedzielę półmaraton w Pekinie z czasem 50 minut i 26 sekund. Wynik ten jest o ponad siedem minut lepszy od rekordu świata ustanowionego przez człowieka i trzykrotnie lepszy od rezultatu ubiegłorocznego zwycięzcy w tej kategorii.

Shandian, wystawiony przez zespół Monkey King, to mierzący 169 cm robot o futurystycznej sylwetce, budzący skojarzenia z maszynami z filmów science fiction. Maszyna poruszała się w pełni autonomicznie, wykorzystując autorski układ przestrzennej percepcji i ruchu.

Jej wyczyn przyćmił wyniki blisko 12 tys. biegaczy, startujących na tej samej trasie, wiodącej przez pekińską strefę E-Town. Najszybszy mężczyzna ukończył wyścig z czasem 1 godz., 7 min i 47 sekund, a pierwsza kobieta przekroczyła linię mety z wynikiem 1 godz., 18 minut i 6 sekund. Oboje pochodzą z Chin.

Rezultat zwycięskiego robota wskazuje na skokowy postęp technologiczny pod względem osiąganej prędkości. Zaledwie rok temu, w inauguracyjnej edycji, triumfator wśród maszyn, Tiengong Ultra, potrzebował na pokonanie 21,0975 km 2 godz., 40 minut i 42 sekund.

Mimo to nie wszystkie maszyny poradziły sobie z trudną trasą, która obejmowała ponad 10 typów terenu, w tym płaskie drogi, zbocza, ostre zakręty i wąskie przejścia, co, jak podkreślają organizatorzy, stanowiło test w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Co najmniej dwa roboty przewróciły się tuż za linią startu, a inne ruszały niespiesznie lub pokonywały pierwsze metry "slalomem". Jeden z faworytów upadł trzykrotnie i został zniesiony na noszach.

Największą sympatię widzów wzbudził filigranowy, zaledwie 75-centymetrowy minirobot o konstrukcji zwieńczonej charakterystyczną okrągłą głową z dwiema antenkami, który dzięki miarowemu krokowi wyprzedzał znacznie większych konkurentów.

W tegorocznej rywalizacji wzięło udział ponad 100 zespołów, pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej. Aby wystartować, urządzenia musiały spełniać rygorystyczne wymogi techniczne, w tym posiadać układ dwunożny i mierzyć od 75 do 180 cm.

Organizatorzy faworyzowali pełną samodzielność, dlatego konstrukcje sterowane przez operatorów otrzymywały w klasyfikacji karę czasową w postaci mnożnika 1,2.

- Współczynnik ten ma na celu zachęcanie do rozwoju technologii autonomicznej nawigacji, co stanowi fundament dla przyszłych praktycznych zastosowań robotów w życiu codziennym - podkreślił wicedyrektor pekińskiej strefy Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego (E-Town) Liang Liang.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

dodane 19.04.2026 10:27

TAGI| CHINY, INFORMATYKA, LEKKOATLETYKA, NAUKA, PAP, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

W grudniu w Miami na Florydzie.

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

