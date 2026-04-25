Zmarł Andrzej Olechowski - ekonomista, minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego oraz minister spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Informacje o jego śmierci potwierdził PAP wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Olechowski był też współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Miał 78 lat.
„Andrzej Olechowski zmarł dziś w noc. Wielka Strata” - przekazał w sobotę PAP Bosacki.
Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 w Krakowie. W 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy zakładali Platformę Obywatelską.
W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.
Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej oraz Collegium Civitas. Był autorem publikacji z zakresu gospodarki i polityki zagranicznej.
