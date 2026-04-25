info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zmarł Andrzej Olechowski
rss newsletter facebook twitter

Zmarł Andrzej Olechowski

Zmarł Andrzej Olechowski  
Marcin Ostojski / CC-SA 3.0 Andrzej Olechowski

Zmarł Andrzej Olechowski - ekonomista, minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego oraz minister spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Informacje o jego śmierci potwierdził PAP wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Olechowski był też współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Miał 78 lat.

„Andrzej Olechowski zmarł dziś w noc. Wielka Strata” - przekazał w sobotę PAP Bosacki.

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 w Krakowie. W 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy zakładali Platformę Obywatelską.

W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.

Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej oraz Collegium Civitas. Był autorem publikacji z zakresu gospodarki i polityki zagranicznej.

 

Prokuratorzy nie do końca wierzą sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Litewka

PAP DODANE 25.04.2026

Prokuratorzy nie do końca wierzą sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Litewka

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące wobec 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 25.04.2026 13:04

TAGI| OLECHOWSKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Prokuratorzy nie do końca wierzą sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Litewka | PO "poćwiczyła" na obywatelach | Olechowski poprze Komorowskiego | Olechowski: będę patronem przedsiębiorczości | Olechowski skarży TVP do PKW | Olechowski nie weźmie udziału w debacie | Olechowski o "pakcie na rzecz kobiet" | Olechowski o konkurencji wśród ubezpieczycieli | Debata Olechowskiego i Jurka | Debata Olechowski-Jurek w niedzielę | Kandydowanie nie może kolidować z obowiązkami
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzięki Bogu za papieża Leona

Andrzej Macura

Dzięki Bogu za papieża Leona

Po owocach ich poznacie – mówił Jezus. Mnie owoce tego pontyfikatu cieszą.

Perspektywa jednego roku

Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Z Ducha Świętego czy nie?

Andrzej Macura

Z Ducha Świętego czy nie?

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Co wyłoni się z ciemnościn nocy?

USA: Pentagon rozpoczął publikację dokumentów o UFO

W pierwszej transzy opublikowano m.in. archiwalne akta, a także raporty i materiały dotyczące nowych obserwacji.

Niektórym ta wojna się opłaca

Gdy jedni na wojnie tracą, inni...

BBC: Wojna w Iranie przyniosła zyski bankom, koncernom naftowym, firmom zbrojeniowym i sektorowi OZE.

W Gietrzwałdzie

Rozpoczyna się remont bazyliki w Gietrzwałdzie

W najbliższym czasie przy fundamentach i murach kościoła będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie.

Ukrywając tożsamość

Norwegia: Rosjanie rekrutują w Europie nieletnich do aktów sabotażu

Norweski kontrwywiad ostrzega, że podobny model działania nie dotyczy wyłącznie Rosji.

To były trudne dni

Zastępca KG PSP: pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany

Według szacunków dogaszanie może potrwać kilka dni.

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Apel, by zamiast kwiatów i wieńców, składać ofiary na hospicja.

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Pierwszy papież z USA nie wprowadził rewolucji - kontynuuje wizję Kościoła Franciszka, zmiany wprowadzając na drodze spokojnej ewolucji.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki (L)

Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent podziękował też Sławomirowi Cenckiewiczowi za 9 miesięcy pracy na czele BBN.

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie SAFE.

A Rosjanie świętują. Zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem

Media: ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w stolicy Czeczenii

... oraz rafinerie w Permie i Jarosławiu.

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 08.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Piątek
wieczór
13°C Sobota
noc
11°C Sobota
rano
14°C Sobota
dzień
wiecej »
 