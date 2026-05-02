USA: Renesans katolickiej edukacji klasycznej  

Katolickie szkoły klasyczne w Stanach Zjednoczonych przeżywają szybki rozwój. Rodzice, coraz mniej ufni wobec tradycyjnego systemu edukacji, szukają placówek, które łączą wymagający program, formację religijną i wychowanie oparte na prawdzie, pięknie i dobru.

Jeszcze niedawno edukacja klasyczna w USA uchodziła za niszę związaną głównie z nauczaniem domowym. Według „Forbesa” jej rynek wart jest dziś 10 mld dolarów. Początki ruchu wiążą się z protestantyzmem ewangelikalnym i założonym w 1994 r. Association of Classical Christian Schools, pierwszej sieci szkół klasycznych w USA. W ostatnich latach coraz szybciej rozwijają się jednak szkoły katolickie. Raport Acadia Education z 2024 r. wskazuje, że stanowią one 20 proc. rynku szkół klasycznych.

Wybór rodziców

„The Catholic Herald” zauważa, że edukacja stała się w USA jednym z pól wojen kulturowych. Rodziców niepokoi sytuacja, w której dziecko zdaje testy na szkolnym iPadzie, ale ma trudność z podstawowym działaniem matematycznym lub czytelnym podpisem. W tle są także budzące niepokój wiadomości o zamknięciu szkół ze względów bezpieczeństwa.

Na Florydzie polityka „school choice” daje rodzicom możliwość wyboru placówki poza systemem publicznym. Przeciwnicy wskazują, że odbiera to środki szkołom państwowym, ale wielu rodziców ceni wolność wyboru edukacji zgodnej z ich przekonaniami.

W Orlando działają dwie młode szkoły klasyczne założone przez katolików: Highlands Latin School oraz Chesterton Academy of Orlando. Obie mają mniej niż pięć lat, rozwijają się i bez trudu zapełniły klasy w tym roku.

Highlands Latin School stawia na edukację skupioną wokół prawdy, piękna i dobra. Już w pierwszej klasie uczniowie mają skrzypce, sztukę, muzykę i historię sztuki. W drugiej klasie dochodzi łacina, a rygor jest realny: dzieci wykonują codziennie 200 zadań matematycznych w mniej niż 10 minut. Rodzice szybko poznają szkolne hasło: „możemy robić trudne rzeczy”.

Szkoła Chestertona

Chesterton Academy of Orlando, założona w 2022 r., należy do globalnej sieci 70 szkół. Program obejmuje m.in. literaturę, historię, filozofię, teologię, retorykę, matematykę, nauki ścisłe, muzykę, sztukę, teatr i wychowanie fizyczne. Uczniowie występują w przedstawieniu i śpiewają w chórze. Szkoła ma też bogate życie modlitwy, z Mszą św. we wtorki i środy oraz Liturgią Godzin w pozostałe dni.

Brandon Vogt, założyciel szkoły w Orlando i dyrektor wydawniczy Word on Fire bp. Roberta Barrona, mówi, że w czasie pandemii wielu rodziców odkryło słabość współczesnych metod nauczania. „Chcą, by ich dzieci zostały uformowane na dobrych, myślących i elokwentnych młodych mężczyzn oraz kobiety. Odkryli, że metoda klasyczna właśnie to robi” – podkreśla.

Autor tekstu w „The Catholic Herald” ocenia też, że w epoce sztucznej inteligencji największą przewagą uczniów może okazać się zdolność rozumowania, oparta na logice, klasyce i filozofii.

Karol Darmoros