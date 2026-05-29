Fikcyjne darowizny na cele kultu religijnego

29.05. Siedlce (PAP) - Kolejne cztery osoby zostały zatrzymane w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach śledztwem dotyczącym fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. To menadżerowie trzech ogólnopolskich firm - poinformował w piątek rzecznik prasowy prokuratury Bartłomiej Świderski.

Zatrzymań dokonali w środę na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi. - W miejscach zamieszkania osób zatrzymanych zabezpieczono m.in. gotówkę w kwocie 60 tys. zł oraz 3,6 tys. dolarów. Ponadto na wniosek prokuratora zablokowano rachunki bankowe dwóch podejrzanych na łączną kwotę ponad pół miliona złotych - powiedział prok. Świderski.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego po 10 tys. zł w przypadku każdej z tych osób.

Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty oszustwa (za co grozi do 12 lat więzienia) oraz narażenia na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych poprzez podanie nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych.

- Przesłuchani nie ustosunkowali się do tak postawionych im zarzutów i odmówili składania wyjaśnień - powiedział rzecznik. Dodał, że śledztwo jest rozwojowe. Planowane są kolejne zatrzymania.

Do tej pory zarzuty w śledztwie usłyszało 65 osób, w tym m.in. proboszcz parafii w Budach Barcząckich k. Mińska Mazowieckiego, a także menadżerowie spółek i przedsiębiorcy m.in. z woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubelskiego i śląskiego, którzy ze względu na wysokie dochody musieli co roku płacić fiskusowi wysoki podatek dochodowy.

Aby zmniejszyć te kwoty, postanowili wykorzystać możliwość odpisu od podatku z tytułu darowizn na cele kultu religijnego. Do współpracy na tym polu okazał się chętny proboszcz parafii w Budach Barcząckich. Biznesmeni pocztą pantoflową mieli polecać sobie jego usługi.

Przestępczy proceder polegał na corocznym dokonywaniu przez podejrzanych w latach 2016-2024 fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Były to kwoty od 10 do 350 tys. zł. Łączna kwota fikcyjnych darowizn wyniosła prawie 28 mln zł.

Według śledczych, po wpłynięciu określonych kwot na rachunek parafii, ksiądz dokonywał gotówkowych wypłat z rachunku i - po potrąceniu z każdej kwoty tzw. prowizji - zwracał darczyńcom pozostałą część środków, stanowiącą 90 proc. pierwotnie wpłaconej kwoty.

Proboszcz wystawiał "zaświadczenia" potwierdzające dokonanie darowizny konkretnej kwoty na cele kultu religijnego.

W ocenie śledczych, zachowanie podejrzanych ukierunkowane było na stworzenie pozoru udzielania przez nich darowizn i wykazywanie tej okoliczności w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W efekcie tych przestępczych zabiegów "darczyńcy" płacili mniejsze kwoty należnego podatku lub otrzymywali zwrot nadpłaty. Podawali też nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych.

Do zatrzymań pierwszych osób doszło jesienią ub. roku. Do tej pory zabezpieczono od podejrzanych mienie na łączną kwotę o wartości ponad 12 mln zł.