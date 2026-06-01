info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Kolumbia: Prezydent odrzucił wstępne wyniki I tury wyborów
rss newsletter facebook twitter

Kolumbia: Prezydent odrzucił wstępne wyniki I tury wyborów

Wybory  
Szymon Zmarlicki /Foto Gość Wybory

Jej zwycięzca apeluje do USA.

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro ogłosił w niedzielę, że nie przyjmuje wstępnych wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich, według których najwięcej głosów zdobył prawicowy prawnik Abelardo de la Espriella. Ten zaś zaapelował do władz USA, by "czuwały nad drugą turą".

Według wstępnych wyników, ogłoszonych w niedzielę wieczorem czasu miejscowego przez władze, de la Espriella zdobył niecałe 44 proc., a jego główny rywal, protegowany obecnego szefa państwa, Ivan Cepeda - niecałe 41 proc. głosów. Oznacza to, że ci dwaj politycy zmierzą się 21 czerwca w drugiej turze.

"Pokonamy tyranię i absolutyzm! Przeszliśmy do drugiej tury dzięki ponad 10 milionom Kolumbijczyków" - napisał na platformie X de la Espriella. Polityczny outsider, który sam siebie nazywa "tygrysem", zapowiada twardą rozprawę z przestępczością i nie kryje sympatii do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Tymczasem Petro, pierwszy lewicowy prezydent Kolumbii, ogłosił, że nie uznaje wyniku wstępnego liczenia głosów i poczeka na wyniki oficjalne, zatwierdzone przez sądy. Podkreślił przy tym, że wstępne rezultaty nie mają mocy prawnej i zarzucił nieprawidłowości firmie odpowiedzialnej za te obliczenia.

Podobne oświadczenie wydał Cepeda, zapowiadając przy tym, że "bez żadnych wątpliwości" pokona de la Espriellę w drugiej turze. Zarzucił swojemu przeciwnikowi ksenofobię, mizoginizm i faszyzm, a gdy przemawiał, setki jego zwolenników skandowały: "Prawa - tak, prawica - nie!"

De la Espriella w ostrych słowach skomentował wypowiedzi Petro i Cepedy. - Nie ważcie się obstawać przy nieuznawaniu wyników, bo naród powstanie i was ukarze. Jesteście parą bandytów, których wyślemy na emeryturę - powiedział do tłumu swoich zwolenników w mieście Barranquilla, przemawiając z kuloodpornej klatki, by podkreślić swoje przesłanie w kwestii bezpieczeństwa.

- Będziemy bronić demokracji rozsądkiem albo siłą - zapowiedział. Zwrócił się też z apelem "do Stanów Zjednoczonych i państw demokratycznych, aby czuwały nad drugą turą" wyborów.

Poparcie dla de la Esprielli zadeklarowali tymczasem przedstawiciele tradycyjnej prawicy, w tym senatorka Paloma Valencia, która w pierwszej turze znalazła się na trzecim miejscu, a także wpływowy były prezydent Alvaro Uribe. Gratulacje złożyli mu między innymi prawicowi przywódcy Ekwadoru - Daniel Noboa, i Argentyny - Javier Milei.

Zwycięstwo de la Esprielli w drugiej turze oznaczałoby polityczny zwrot w prawo w kolejnym państwie Ameryki Łacińskiej. Kolumbia dołączyłaby do rosnącego grona krajów rządzonych przez prawicowych lub skrajnie prawicowych sojuszników Trumpa.

Wybory w Kolumbii odbywają się w czasie, gdy administracja USA stara się powiększać swoje wpływy w Ameryce Łacińskiej. W ramach kampanii antynarkotykowej amerykańskie wojsko atakuje łodzie przemytnicze, między innymi na Morzu Karaibskim. Kolumbia jest największym producentem kokainy na świecie, a Trump zarzucał Petro, że pomaga przemytnikom narkotyków.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.06.2026 08:34

TAGI| DYPLOMACJA, KOLUMBIA, PAP, PREZYDENT, USA, WYBORY

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem | Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem | Liban: kraj stoi w obliczu "zaciekłej i godnej potępienia" agresji Izraela | Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz | USA: zapowiedź Trumpa ws. wysłania sił do Polski zaskoczyła Pentagon i sojuszników
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 