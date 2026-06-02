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USA: Obrońcy praw człowieka: "nieludzkie warunki" w największym ośrodku dla imigrantów

USA: Obrońcy praw człowieka: "nieludzkie warunki" w największym ośrodku dla imigrantów  
Camerafiend / CC 3.0 El Paso

Organizacje broniące praw człowieka pozwały służby imigracyjne (ICE), zarzucając im "nieludzkie warunki" w największym w USA ośrodku dla imigrantów, który znajduje się pod El Paso w Teksasie - poinformowała w poniedziałek stacja ABC News.

Obrońcy praw człowieka m.in. z organizacji ACLU i Human Rights Watch twierdzą, że warunki panujące w ośrodku detencyjnym Camp East Montana to "katastrofa praw obywatelskich". Zarzucono ICE, że zatrzymani są poddawani "nieludzkiemu traktowaniu", w tym doświadczają przemocy fizycznej, molestowania seksualnego, nie mają dostępu do odpowiedniej opieki medycznej i jedzą zepsutą żywność.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa otworzyła ośrodek latem ubiegłego roku na terenie bazy wojskowej Fort Bliss pod El Paso w Teksasie. Namiotowe obozowisko przeznaczone jest dla pięciu tysięcy osób. To największy tego typu obiekt w USA.

Rzecznik resortu bezpieczeństwa krajowego (DHS), któremu podlega ICE, w obszernej odpowiedzi na pozew zapewnił, że nikomu w ośrodku Camp East Montana nie jest odmawiana opieka medyczna. "Twierdzenia, że w Camp East Montana panują >nieludzkieŤ warunki<, są całkowicie fałszywe. Żaden z zatrzymanych nie jest bity ani źle traktowany" - zapewniono.

Do leżącego na pustyni ośrodka trafiają imigranci będący w trakcie postępowań dotyczących ich deportacji lub osoby, które dopiero co wygrały takie sprawy.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ jm/

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PAP |

dodane 02.06.2026 07:13

TAGI| IMIGRACJA, PAP, POLICJA, PRAWA CZŁOWIEKA, RZĄD, USA, ZATRZYMANIE

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