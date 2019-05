Franciszek Kucharczak odebrał Tulipany Życia  

Od 11 lat Fundacja Narodowego Dnia Życia przyznaje Tulipany Życia w pięciu kategoriach: Dzieło Kultury, Inicjatywa Społeczna, Dziennikarz, Przedsiębiorstwo i Samorząd.

- Chcemy nagradzać najlepsze przejawy artystycznej działalności, inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych, bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne. Chcemy wyróżniać firmy odpowiedzialne nie tylko za rozwój i dobre wyniki w biznesie, ale również za pracowników, ich rodziny i środowisko oraz samorządy, które promują rozwiązania wzmacniające rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej oraz zachęcają do postaw prorodzinnych. Nagradzamy także inicjatywy społeczne oraz ludzi mediów, którzy w swojej działalności eksponują wartości związane z życiem rodzinnym - mówi Jacek Sapa, prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Tulipanami Życia kapituła konkursu wyróżniła w tym roku Franciszka Kucharczaka, publicystę "Gościa Niedzielnego" za konsekwentne opowiadanie się po stronie wartości rodzinnych w wieloletniej publicystyce na łamach najbardziej poczytnego tygodnika katolickiego w Polsce.

- Od wielu lat powtarzam, że jestem tendencyjny - opowiadam się za Jezusem. Wiem, że to, co piszę bywa dla niektórych trudne do przyjęcia, a nawet wzbudza irytację. Ale najgorszą rzeczą dla dziennikarza byłaby obojętność jego czytelników. Ostry język to czasami jedyna droga, by doprowadzić do refleksji - mówił Franciszek Kucharczak, odbierając nagrodę z rąk prezesa FNDŻ Jacka Sapy.

Tulipanami Narodowego Dnia Życia wyróżnieni zostali w tym roku także: Fundacja Javani zajmująca się pomocą młodocianym rodzicom, Grupa Mo, wspierająca obok działalności biznesowej także działalność Domu dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łopiennie niedaleko Gniezna, a także gmina Sokołów Małopolski, w której przyjęto uchwałę sprzeciwiającą się nadawaniu statusu związku partnerskiego osobom tej samej płci. Tulipany Życia otrzymał również program TVP "Ocaleni", który udowadnia, że nie ma w naszym życiu sytuacji bez wyjścia.

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości istotne dla polskich rodzin. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych.