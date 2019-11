Chińczycy pomogą przy odbudowie katedry Notre-Dame  

Chiny, które zasłynęły w ostatnich latach z wyburzania na swym terytorium chrześcijańskich świątyń przyślą do Paryża swoich specjalistów. Szczegóły porozumienia nie są znane. Wiadomo jedynie, że obie strony doprecyzują formę współpracy w przyszłym roku. Chiny zobowiązały się do jak najszybszego wysłania do Paryża swoich ekspertów. „Nasz kraj zdobył bogate doświadczenie w ochronie zabytków kultury i współpracy międzynarodowej. Ten projekt w znacznym stopniu przyczyni się poszerzenia horyzontów współpracy chińsko-francuskiej w sferze dziedzictwa kulturowego” – oświadczył chiński sygnatariusz porozumienia.

Choć od tragicznego pożaru w katedrze Notre-Dame minęło już niemal siedem miesięcy, to prace restauratorskie postępują bardzo powoli. Główny architekt odbudowy zapewnił jednak ostatnio, że obiecany przez prezydenta Macrona 5-letni termin remontu zostanie dotrzymany.