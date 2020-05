W tym roku ze względu na epidemię i związane z nią ograniczenia nie odbędzie się planowana na 9 maja Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego na Jasną Górę.

Tydzień Modlitw o Powołania zwieńczy natomiast w sobotę 9 maja msza św. o godz. 13.30 na Jasnej Górze, której będzie przewodniczył delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań bp Marek Solarczyk.

Ks. prof. Tatar zachęca, aby nie odczytywać ostatnich znaków czasu w sposób fatalistyczny. "Raczej jest to próba, przez którą trzeba nam przejść z podniesionym czołem, wierząc, że służy to większemu dobru" - powiedział Krajowy Duszpasterz Powołań.

Zwrócił uwagę, że epidemia skłoniła młodych do refleksji nad sensem życia, przemijalnością, śmiercią, czy miejscem człowiek w świecie. "Te kluczowe pytania stoją również u podstaw procesu rozeznawania, ponieważ od odpowiedzi na nie, zależy odpowiedź na pytanie: Jakie jest moje powołanie" - powiedział.

Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń duszpasterskich, ks. prof. Tatar powiedział, że "czas pandemii stał się szansą na oczyszczenie motywacji wyboru konkretnej drogi życia". "To, co zewnętrzne zeszło gdzieś na dalszy plan i można przypuszczać, że w wielu wypadkach, dojrzewanie do podjęcia decyzji konkretyzuje się. Wiele osób w ostatnich tygodniach wystąpiło z prośbami o przyjęcie do seminarium, czy do zakonu. Często, są to bardzo radykalne decyzje związane z rezygnacją z dotychczasowego sposobu życia i wyborem wymagającego, patrząc z ludzkiej perspektywy, charyzmatu" - powiedział Krajowy Duszpasterz Powołań.

Zwrócił uwagę, że epidemia wyzwoliła w ludziach tkwiące w nich ogromne pokłady dobra. "Rozwinął się wolontariat, począwszy od młodych, którzy troszczą się o seniorów, kombatantów, aż po osoby starsze, które szyjąc środki ochrony, tylko w ten sposób mogą innym pomagać. To pozwala mieć nadzieję, że młody człowiek wychowany w hedonistycznym świecie zacznie dostrzegać wartości takie jak wyrzeczenie i służba"- powiedział ks. prof. Tatar.

Zdaniem duchownego, obecny czas jest okazją do oczyszczenia motywacji młodych. "Ojciec Święty Franciszek wyraźnie powiedział, że decydując się na konkretną drogę życia człowiek musi zrezygnować z dotychczasowego sposobu życia oraz rozstać się ze swoimi planami, wyobrażeniami" - przypomniał Krajowy Duszpasterz Powołań.

Wspomniał, że pomocą dla młodych w rozeznawaniu jest świadectwo innych. "Myślę, że otrzymali je w ostatnich tygodniach od prostych księży, którzy zostali z ludźmi, starając się im pomagać. Znakomite świadectwo dało również ponad 3 tys. sióstr, które na apel Domów Pomocy Społecznej wyszły z klasztorów i stawiły się przy łóżkach chorym, pokazując tym samym swój charyzmat" - powiedział ks. prof. Tatar.

Podkreślił, że młodym ludziom trzeba towarzyszyć. "Tu nie chodzi o jakąś indoktrynację, czy podanie instrukcji, jak mają poznać powołanie, ale o bycie do ich dyspozycji, o odczytywanie tego, co Pan Bóg objawia powołanemu, jak i temu, który mu pomaga" - powiedział duszpasterz.

Podkreślił, że uzgadnianie naszej woli z Bożą zawsze dokonuje się na modlitwie.

Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, przebiega pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary".