List prezydenta odczytał sekretarz stanu w jego kancelarii Adam Kwiatkowski, który uczestniczył w odprawianej w kaplicy cudownego obrazu mszy św. dziękczynnej z okazji przypadającej w poniedziałek setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

"Dziękuję za to, że niezwykły pontyfikat, nauczanie i dziedzictwo papieża Polaka są pamiętane i rozwijane w całym naszym kraju, a zwłaszcza tutaj, na Jasnej Górze, gdzie u progu swego pontyfikatu Jan Paweł II zawierzył samego siebie Matce Bożej Jasnogórskiej i gdzie później wielokrotnie pielgrzymował, odwiedzając ojczyznę" - napisał prezydent.

Dodał, że Karol Wojtyła, późniejszy papież, był jedną z najważniejszych postaci XX w. "Jego nauczanie oraz osobiste świadectwo życia wciąż poruszają serca i umysły milionów ludzi na całym świecie, nadal są inspiracją dla wielu inicjatyw religijnych, społecznych, naukowych i kulturalnych" - zaznaczył prezydent.

Przypomniał zasługi Jana Pawła II w integracji europejskiej i w zakończeniu zimnej wojny, rozwoju dialogu ekumenicznego oraz nauczaniu o etycznych podstawach nowoczesnej gospodarki, polityki i współpracy międzynarodowej. Jak dodał prezydent, to tylko wybrane dziedziny, w których św. Jan Paweł II położył wybitne i trwałe zasługi, a jego dorobku nie sposób streścić w krótkich zdaniach.

Mszy, która rozpoczęła na Jasnej Górze świętowanie setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły przewodniczył generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski.

"W setną rocznicę urodzin papieża Polaka przypominamy sobie nie tylko niezwykłą postać, ale nade wszystko przypominamy wielkiego świadka wiary, człowieka, który swoim życiem i posługą zmienił oblicze świata" - mówił w homilii o. Chrapkowski.

Podkreślił, że w chwili śmierci papieża wiele osób poczuło lęk przed przyszłością, bo pontyfikat Jana Pawła II był "ogromną, integralną częścią naszego codziennego życia, naszego powołania". O. Chrapkowski mówił też, że każdy nosi w sercu jakieś szczególnie bliskie mu słowa papieża Polaka.

"My, paulini, rozważamy słowa, które wypowiedział do nas tu, na Jasnej Górze, papież, zwłaszcza w 1979 i w 1983 r. Oby one w nas nieustannie żyły. Nie możemy ich jednak tylko z nostalgią przywoływać, one mają nas inspirować do konkretnego działania" - zaznaczył.

W jasnogórskiej bazylice trwają przygotowania do koncertu "Cała Polska śpiewa dla św. Jana Pawła II", który będzie można w niedzielę późnym popołudniem zobaczyć na żywo na antenie TVP1. Studio TVP w Warszawie połączy się z kościołem w Wadowicach, z kaplicą na Wawelu i z sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie i z bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach polscy artyści zaśpiewają utwory nawiązujące do posługi Jana Pawła II.