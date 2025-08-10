Trump: bezdomni muszą natychmiast wynieść się z Waszyngtonu

Prezydent USA Donald Trump oznajmił w niedzielę, że bezdomni muszą "natychmiast" wynieść się z Waszyngtonu do miejsca z dala od miasta. Trump zapowiedział też zamknięcie wszystkich kryminalistów w stolicy.

Trump zakomunikował w ten sposób, co zamierza ogłosić podczas planowanej na poniedziałek konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu w stolicy.

"Sprawię, że nasza Stolica będzie bezpieczniejsza i piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Bezdomni muszą się wynieść, NATYCHMIAST. Zapewnimy wam miejsca do spania, ale Z DALA od stolicy" - napisał Trump na własnym portalu Truth Social. Dodał, że wyprowadzać się nie muszą przestępcy, bo zostaną wszyscy wsadzeni do więzienia i że nie będzie już dla nich taryfy ulgowej.

"Chcemy ODNOWIĆ naszą Stolicę" - zaznaczył Trump.

To już kolejna wypowiedź prezydenta, który wcześniej wielokrotnie groził, że przejmie federalną kontrolę nad miejskimi władzami i rozprawi się z przestępczością i bezdomnością.

Bezdomność od lat jest widocznym problemem na ulicach amerykańskiej stolicy i innych dużych miast w USA, a Trump wiele razy narzekał na widoki namiotów i obozowisk bezdomnych w stołecznych parkach i na chodnikach. Jeszcze pod koniec lipca podpisał rozporządzenie na temat bezdomnośći, które ma pomóc władzom miejskim w usuwaniu ludzi w kryzysie bezdomności z ulic. Jak napisano w rozporządzeniu, jego celem jest "zakończenie włóczęgostwa i przywrócenie porządku" w amerykańskich miastach. Dokument przewiduje m.in. kierowanie na leczenie w placówkach osób chorych psychicznie albo nadużywających różnych substancji.

Trump narzekał również na przestępczość w Waszyngtonie, mimo że statystyki policyjne sugerują że w ciągu ostatniego roku doszło do ponad 35 proc. spadku przestępstw z użyciem przemocy, a obecny poziom jest najniższy od 30 lat.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

- Waszyngton stał się jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie - ocenił w sobotę prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział na poniedziałek konferencję prasową w Białym Domu na ten temat. Jednak według statystyk przestępczość w stolicy w ubiegłym roku osiągnęła najniższy poziom od 30 lat.

"W poniedziałek w Białym Domu odbędzie się konferencja prasowa, która, w zasadzie, zakończy brutalną przemoc w Waszyngtonie. Stał się on jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie. Wkrótce będzie jednym z najbezpieczniejszych!!!" - napisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

Wcześniej w tym tygodniu Trump podjął decyzję o zwiększeniu obecności służb federalnych w Waszyngtonie. Siły patrolują ulice od nocy z czwartku na piątek. Akcja ma trwać przez siedem dni.

- Waszyngton to niesamowite miasto, ale jest od zbyt dawna nękane przez brutalną przestępczość - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Administracja zarzuca władzom Waszyngtonu, w którym rządzą Demokraci, że nie zwalczają w odpowiedni sposób przestępczości w mieście.

Jak podkreślił serwis Politico, w piątek dwóch przedstawicieli władz Waszyngtonu zaczęło sprzeciwiać się decyzji prezydenta o wykorzystaniu federalnych organów w mieście. Burmistrz i większość rady miasta milczy w tej sprawie. Portal zaznaczył, że Trump kontroluje dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy organów ścigania, którzy pracują w regionie Waszyngtonu dla agencji federalnych, w tym FBI, Secret Service i innych. W czerwcu 2020 roku Trump skierował federalne siły, aby oczyścić z protestujących park Lafayette, naprzeciwko Białego Domu. Było to w czasie demonstracji Black Lives Matter.

Wcześniej Trump zapowiadał federalizację amerykańskiej stolicy, oceniając, że przestępczość w mieście "wymknęła się całkowicie spod kontroli". W środę Trump nie wykluczył możliwości użycia w Waszyngtonie jednostek Gwardii Narodowej w celu zapewnienia w mieście porządku i bezpieczeństwa oraz przekazał, że rozważa przejęcie kontroli nad policją w amerykańskiej stolicy.

Przestępczość w stolicy USA spadła o 35 proc. w 2024 r. w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęła najniższy poziom od 30 lat, ale Waszyngton nadal jest w czołówce amerykańskich miast pod kątem liczby przestępstw.

Do pełnego przejęcia władzy w Dystrykcie Kolumbii potrzebna jest ustawa Kongresu, która zniosłaby lokalny samorząd. Waszyngton należy do miast w największym stopniu zdominowanych przez Demokratów, a na Trumpa w ostatnich wyborach w stolicy głosowało jedynie 6,7 proc. wyborców.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

