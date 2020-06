- Jeżeli do II tury wejdzie Rafał Trzaskowski, to oczywiście, że na niego zagłosuję. Wszystko jest lepsze, mniejsze zło. Ale nie chcę do tego dopuścić, mam głębokie przekonanie oparte o dane, że on przegra w II turze. Uratuje Platformę Obywatelską na jakiś czas, ale z Dudą przegra – powiedział Hołownia podczas transmisji na Facebooku.