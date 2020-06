Spraw nowy cud nad Wisłą

Na Jasnej Górze miała się odbyć 20 czerwca XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z powodu epidemii spotkanie nie mogło dojść do skutku w tradycyjnej formie. Mimo to delegacje Straży Honorowej modliły się w jasnogórskim sanktuarium pod przewodnictwem bp Stanisława Salaterskiego z Tarnowa, który jest delegatem KEP opiekującym się arcybractwem. W pielgrzymce uczestniczyła m.in. delegacja z Chomranic.

W centrum duchowości Arcybractwa jest kult Serca Jezusa.



Bp Salaterski zawierzył Arcybractwo Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Matce Bożej. Akt nawiązuje do zawierzenia, jakie 27 lipca 1920 roku złożyli na Jasnej Górze biskupi polscy w obliczu wojny polsko-bolszewickiej i zbliżającej się konfrontacji, która później została nazwana „Cudem nad Wisłą”.

- Zachęceni przykładem pasterzy Kościoła, którzy sto lat temu w obliczu zagrożeń poświęcili kraj i naród Twemu Najświętszemu Sercu, oto my, dziś tu zgromadzeni, wobec nowych, różnorodnych zagrożeń, z wiarą, nadzieją i miłością pragniemy ponowić ten akt całkowitego oddania się Twemu Najświętszemu Sercu.

Podobnie jak oni chcemy prosić, Panie, byś oddalił grożące nam niebezpieczeństwo. Oddal od nas zatem pandemię koronawirusa, która nie tylko zagraża ciału, ale wzbudza niepokój w sercu i pogrąża w poczuciu bezradności.

Oddal od nas konsekwencje ateistycznych ideologii, które negują Boga i Jego przykazania. Oddal relatywizm moralny i hedonizm, które atakują wartości zjednoczonej rodziny, życia poczętego i godnej starości. Oddal nihilizm, który pozbawia woli do działania i utwierdza w poczuciu beznadziei. Oddal od nas również obojętność religijną i dążenie za wszelką cenę do materialnego dobrobytu - mówił podczas aktu zawierzenia bp Salaterski.

Członkowie Arcybractwa noszą charakterystyczne chusty z zegarem, który przypomina o czuwaniu przy Sercu Jezusa w wybranej przez każdego członka Straży godzinie.



W homilii podkreślił, że miłość Jezusa nie jest kochana dość gorliwie, dlatego konieczny jest apostolski zapał i wierność w służbie Bogu.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodziło w ubiegłym roku 150 lat istnienia oraz 100. rocznicę podniesienia go do godności arcybractwa przez papieża. Należą do niego duchowni, osoby konsekrowane i świeccy, dzieci, młodzież i dorośli.