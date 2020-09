Anglia: Piłkarz walczy z ubóstwem dzieci  

Obawy dotyczące ewentualności nastąpienia tzw. drugiej fali koronawirusa skupiają się w dużej mierze na kwestii zwiększania się liczby ludzi cierpiących z powodu ubóstwa. Do tej pory w Wielkiej Brytanii około miliona trzystu tysięcy dzieci uprawnionych było do otrzymywania darmowych posiłków w szkołach. Aż do września szkoły pozostawały zamknięte, dlatego podczas lockdown’u rodzice ubiegali się o cotygodniowe, 15-funtowe kupony na żywność dla dzieci. Była to swoista kontynuacja programu „free meals”, który w normalnych warunkach realizowany jest w roku szkolnym. Rząd podjął decyzję o zastopowaniu wydawania voucherów w okresie letnim.

Swoją decyzję musiał jednak zmienić na skutek kampanii jednego człowieka: piłkarza Manchesteru United. Marcus Rashford wpłynął na rząd tak dalece, iż zdecydowano się zmienić kryzysową politykę żywnościową zapewniając dzieciom w wieku szkolnym darmowe posiłki również przez całe lato. Koszt przedłużonego programu voucherów wyniósł 120 milionów funtów. A wraz z nastaniem nowego roku szkolnego program „wolnych posiłków” nadal jest kontynuowany.

„Tak się stało, że byłem kontuzjowany kiedy wprowadzono blokadę kraju i choć na początku pracowałem nad powrotem do zespołu, potem okazało się, że może nie być meczów do września. I kiedy siedziałem w domu, po prostu potrzebowałem czegoś, nad czym mógłbym popracować; celu, który chciałbym osiągnąć. Problem niedożywienia dzieci nurtował mnie, moich braci i w ogóle resztę rodziny, po prostu staraliśmy się znaleźć sposób, aby pomóc.

Najtrudniejszy był początek, kiedy szukaliśmy odpowiedzi, z kim warto się skontaktować w tej sprawie, aby podjąć konkretne kroki pomocy. Mieliśmy pomysły, ale nie wiedzieliśmy, gdzie i komu je przedstawić” – mówił Marcus Rashford, odbierając przyznane mu przez Zawodowe Stowarzyszenie Piłkarzy prestiżowe wyróżnienie.

22-letni napastnik jest członkiem nowo powstałej Grupy zadaniowej ds. ubóstwa dzieci, współpracującej z największymi brytyjskimi supermarketami i markami spożywczymi. Chodzi o wypracowanie narzędzi, które umożliwią trwałe zwalczenie problemu ubóstwa, obecnie narastającego wśród dzieci w Wielkiej Brytanii.