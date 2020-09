Koronawirus w DPS prowadzonym przez siostry samarytanki  

Pierwsze zakażenia stwierdzono 5 września. Na dzień 16 września potwierdzono pozytywne wyniki u 49 mieszkanek i 16 pracowników. Zakażone są m.in. wszystkie (sześć) pracujące w ośrodku siostry ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

Nikt z zakażonych nie ma poważnych objawów i nie wymaga hospitalizacji. Tak duża ilość osób zarażonych spowodowała jednak ogromne braki personalne w codziennym funkcjonowaniu DPS.

"Część opiekunek, pielęgniarka i panie w kuchni ofiarnie służą, pozostając w zamknięciu razem z mieszkankami. Udało się nam wysłać cztery nasze siostry do pomocy. Wesprą nas także benedyktyni z Tyńca, w piątek dojedzie jeden z braci. Na razie więc sytuacja została opanowana. Ufamy, że nasze podopieczne i zarażeni pracownicy, głównie opiekunki, szybko wrócą do zdrowia i życie w Domu wróci do normalności. Prosimy o modlitwę – to duchowe wsparcie jest teraz bardzo potrzebne" - informuje s. Krescencja Huk, zastępca sekretarki generalnej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.