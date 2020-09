Anna Arseniuk: Bez biegania ciężko żyć  

"Ciężko jest znaleźć czas na bieganie w życiu codziennym, ale ciężko jest żyć bez biegania" - mówi Ania Arseniuk - ultramaratonka, 13. zawodniczka Mistrzostw Europy Skyrunning Ultra w Val d'Isere z 2017 r. oraz rekordzistka trasy i zwyciężczyni zeszłorocznej edycji Górskiego Biegu Frassatiego.

W zabieganiu przed tamtym biegiem udało nam się znaleźć chwilę, by na szczycie góry Żar porozmawiać o tym czym są dla niej biegi górskie. Ania opowiedziała o swoich początkach, pierwszym maratonie, treningu w Górsku pod Toruniem, z którego w góry udaje jej się wyrwać 2-3 razy w roku, o tym co zachwyca ją w bieganiu po górach, a co irytuje. W filmie wspomina też swoje biegowe przygody życia: starty na ME w Val d'Isere oraz na Cappadocia Ultra Trail. Opowiada też o euforii i kryzysach na trasie oraz błędach, jakie zdarzało się jej popełniać w czasie startów ultra.

A druga edycja Górskiego Biegu Frassatiego organizowanego przez "Gościa Niedzielnego" i "Radio eM" już w sobotę, 26 września w Międzybrodziu Bialskim. Jeśli wybierzesz się tego dnia w na szlaki Beskidu Małego i na trasie spotkasz biegaczy - wesprzyj ich swoim dopingiem!