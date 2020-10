Prawdziwy "amicus matrimoniorum". Statuetkę oddał małżeństwom

W piątek 2 października Fundacja Małżeństwo Rodzina znów zaprosiła dziesiątki małżeństw na trzydniową randkę w doborowym towarzystwie prelegentów takich jak ks. Wojciech Węgrzyniak, Monika i Marcin Gajdowie, ks. Krzysztof Porosło czy Rafał Porzeziński. Wspólnym tematem rozważań ma być "świętowanie i codzienność" w małżeństwie.

Jako pierwszy konferencję wygłosił o. Cyprian Tomaszczuk OSB, który 10 lat temu jeszcze jako ks. Roman, kapłan diecezji świdnickiej, zainicjował Ogólnopolski Kongres Małżeństw w Świdnicy. Dzieląc się swoim doświadczeniem benedyktyńskiego życia podkreślił wartość codzienności.

- Nie ma niczego zwyczajnego, co byłoby obce Panu Bogu. On chce wejść w każdą historię naszego życia, każdy jej aspekt. Chce tam wejść, być i odbierać chwałę. To jest piękne i możliwe pod jednym warunkiem, a mianowicie, że będziemy się ćwiczyć w uważności. Musimy wrócić do modlitwy, do milczenia, do wewnętrznego skupienia, które przychodzi nam dzisiaj niezwykle trudno. Jeśli jestem uważny, to będę dostrzegał Pana w moim życiu. Jeżeli jestem otwarty na Jego obecność, to będę żył z Nim. Dlatego mogę być dzisiaj szczęśliwy dłubiąc marchewkę. Nie realizuję wielkich, wspaniałych rzeczy, bo moją codzienność wypełniają czynności do bólu zwyczajne. Tym, co sprawia, że to wszystko ma sens w moim życiu, Cypriana (w przeciwieństwie do tego czym i jak żył Roman) jest doświadczenie obecności Bożej. Dla mnie to bez różnicy czy to jest kolejny kongres czy zwyczajne pranie i gotowanie - wyjaśniał.

Wcześniej z rąk Joanny i Sławomira Kapturów odebrał kontrastową statuetkę "amicus matrimoniorum". Zdecydował się jednak oddać ją w ręce małżeństw i ks. Krzysztofa Ory, którzy po jego odejściu z diecezji kontynuują dzieło.

W rozpoczęciu kongresu wzięli również udział zaproszeni goście: bp Marek Mendyk - biskup świdnicki, Wojciech Murdzek - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do organizatorów i członków spotkania skierowała również list Barbara Socha, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po wykładzie uczestnicy mogli wysłuchać koncertu Beaty Bednarz, a dzień zakończyła wieczorna modlitwa w świdnickim Sanktuarium św. Józefa, którą poprowadził bp Marek Mendyk.

Całość wykładu możecie znaleźć tutaj: