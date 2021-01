Zdaniem Andrzeja Sadowskiego, choć sprawa rozwijania na Śląsku czystych technologii węglowych jest w dużym stopniu zaprzepaszczona, to jednak nie jest jeszcze za późno. Wskazał na to, że takie prace naukowe zostały podjęte m. na Politechnice Śląskiej. Zaznaczył, że wszystko zależy od wsparcia rządu dla tego typu inicjatyw.

W opinii prezydenta Centrum im. Adama Smitha, jednego z najważniejszych polskich think tanków, mijający rok 2020 pokazał słabość systemu rządzenia Polską. – Nie mamy sprawnego systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych – mówił. Państwo nie umiało też w pandemii wykorzystać nowoczesnych technologii informatycznych, np. do gromadzenia danych potrzebnych do konstruowania pomocy dla biznesu.

– Rozstrzygające w każdym rządzeniu są kompetencje moralne – powiedział Andrzej Sadowski, a te w mijającym roku były w jego opinii śladowe.