Koronawirus: Śmierć kardynała i arcybiskupa  

Kard. Scheid urodził się 8 grudnia 1932 w miejscowości Luzerna na terenie diecezji Joaçaba na południu Brazylii w rodzinie pochodzenia niemieckiego. Gdy poczuł w sobie powołanie kapłańskie, wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego (sercanów), ukończył ich seminarium duchowne, a następnie Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Tam też, w Wiecznym Mieście, przyjął 3 lipca 1960 święcenia kapłańskie.



Po powrocie do ojczyzny od 1964 wykładał teologię, dogmatykę i liturgikę w różnych diecezjalnych seminariach duchownych, a w latach 1966-68 także na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w São Paulo. W latach 1970-74 był diecezjalnym koordynatorem ds. katechezy diecezji Taubaté, a następnie dyrektorem miejscowego wydziału teologicznego.11 lutego 1981 Jan Paweł II mianował go pierwszym biskupem utworzonej kilka dni wcześniej diecezji São José dos Campos; sakrę nowy hierarcha przyjął 1 maja tegoż roku. W 10 lat później – 23 stycznia 1991 papież przeniósł go na stolicę metropolitalną Florianópolis. Jako arcybiskup-metropolita uczestniczył m.in. w IV konferencji ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo w październiku 1992, a także w wielu innych ważnych wydarzeniach kościelnych, np. w pracach Synodu Biskupów.



Po kolejnych 10 latach – 25 lipca 2001 Ojciec Święty mianował go arcybiskupem-metropolitą São Sebastião do Rio de Janeiro, a na swym ostatnim – jak się okazało – konsystorzu 21 października 2003 włączył 71-letniego hierarchę w skład Kolegium Kardynalskiego. W tym charakterze kard. Scheid wziął udział w kwietniu 2005 w konklawe, na którym wybrano papieża Benedykta XVI.



27 lutego 2009 kard. Scheid ustąpił, mając prawie 77 lat, z urzędu arcybiskupa Rio, ale kierował jeszcze swą archidiecezją jako jej administrator apostolski do czasu objęcia w niej rządów przez swego następcę, abp O. Tempestę.



Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 227 członków, w tym 128 posiadających prawo udziału w ewentualnym konklawe oraz 99 którzy nie posiadają tego prawa.

Informując o śmierci abp. Tartaglii, przewodniczący szkockiego episkopatu bp Hugh Gilbert podkreślił, że jego zgon jest wielką stratą nie tylko dla jego najbliższych, duchowieństwa i wiernych z archidiecezji Glasgow, ale także dla całego Kościoła w Szkocji. Zaznaczył, że zmarły był pasterzem łagodnym, troskliwym i serdecznym, łączącym współczucie z przenikliwym intelektem. „Jego wkład w pracę Konferencji Episkopatu Szkocji w ciągu ostatnich szesnastu lat był znaczący i będzie nam bardzo brakowało jego mądrości, dowcipu i mocnego ducha katolickiego” – napisał przewodniczący szkockiego episkopatu.

Philip Tartaglia urodził się 11 stycznia 1951 w Glasgow. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1975. Był rektorem rzymskiego Kolegium Szkockiego. W latach 2005-2012 był ordynariuszem diecezji Paisley. 24 lipca 2012 papież Benedykt XVI mianował go metropolitą Glasgow. Od lutego do września 2013 był także administratorem apostolskim Saint Andrews i Edynburga. W latach 2012-2018 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Szkocji.