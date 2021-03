Sondaż IBRiS dla Onetu: rośnie poparcie dla PiS, spada dla KO  

Głosowanie na PiS deklaruje 32,9 proc. ankietowanych, to o 1,8 pkt proc. więcej niż w styczniu; poparcie dla Koalicji Obywatelskiej zmniejszyło się o 1 pkt proc., do 18,2 proc., a ruch Szymona Hołowni Polska 2050 odnotował wzrost poparcia o 0,4 pkt proc., do 17,3 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.