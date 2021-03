MEiN: ponad 265 tys. nauczycieli zaszczepionych przeciw COVID-19  

Ponad 265 tys. nauczycieli zostało już zaszczepionych przeciw COVID-19 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Szczepienia wśród tej grupy rozpoczęły się 12 lutego. Nauczyciele szczepieni są preparatem firmy AstraZeneca.

Chęć zaszczepienia się mogli zgłosić w lutym wszyscy nauczyciele ze szkół i placówek oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach, w wieku do 65 lat. Zarejestrowało się wówczas prawie 545 tys. osób.

"Mamy już ponad 265 tys. zaszczepionych nauczycieli" - poinformowało MEiN we wtorek na Twitterze. Jak przypomniano do 3 marca, do końca dnia, trwa kolejna tura rejestracji na szczepienia.

We wtorek rano rozpoczęła się rejestracja kolejnej grupy nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach chcących zaszczepić się przeciw COVID-19. Są to osoby w wieku do 69 lat.

Mogą rejestrować się też pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, w tym nauczyciele i specjaliści odpowiedzialni za opracowanie arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań egzaminacyjnych oraz organizowanie i przeprowadzanie wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej dla zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich - dla zdających i ich rodziców.

Zarejestrować mogą się także nauczyciele i nauczyciele akademiccy, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości rejestracji, a byli do tego uprawnieni.

Podobnie jak przy wcześniejszych zapisach, zgłoszenia będą rejestrowane w dwóch systemach - dla nauczycieli oświaty w Systemie Informacji Oświatowej, dla akademickich w systemie POL-on.