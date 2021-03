Obajtek: moje dochody są udokumentowane, nie ukrywam majątku  

Zostałem sprawdzony z całego życia zawodowego przez CBA i prokuraturę, moje dochody są udokumentowane, nie ukrywam majątku - powiedział we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zapowiedział też wejście na drogę sądową w związku z ostatnimi publikacjami medialnymi na jego temat.

Obajtek w Polskim Radiu 24 pytany był o publikowane ostatnio w mediach informacje na temat jego majątku oraz czy były one wcześniej ogólnodostępne.

"Ale oczywiście, to wszystko było dostępne do 2015 roku, nawet było to wszystko jawne" - odpowiedział prezes PKN Orlen.

Podkreślił, że został sprawdzony przez CBA i prokuraturę; jak mówił, kontrola rozpoczęła się w 2011 roku, a zakończyła w 2013. "Prokuratura umorzyła postępowanie i zostałem sprawdzony z całego swojego życia zawodowego do 2013 roku. Wszystkie konta, przelewy, akty notarialne. W związku z tym, to jest jedna wielka nagonka, hucpa, polowanie na człowieka, zaszczucie człowieka i nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek prawdą" - przekonywał szef PKN Orlen.

"Od samego początku, będąc w Orlenie, a jestem już przeszło trzy lata, buduję koncern z sukcesami, zyski ten koncern ma w ciągu pięciu lat około 26 mld. Przypomnę, że w ciągu pięciu lat Platformy zysk miał 1,7 mld. (...) Przejęliśmy Energę, Ruch, Polska Press. A ta Polska Press to im siedzi taką ością w gardle, można brutalnie powiedzieć, że to jest niesamowite" - stwierdził.

Obajtek wskazywał, że przez ostatnie trzy tygodnie był narażony na ataki i spekulacje. "Bo to tylko i wyłącznie są spekulacje. Ja oczywiście będę kierował to wszystko na drogę sądową" - zapowiedział również.

Podkreślił, że jego dochody są udokumentowane i nie ukrywa majątku. "Ja się tego nie wstydzę, ja go nie ukrywam, księgi wieczyste są jawne" - zaznaczył.