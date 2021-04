Jak rozmawiać z dziećmi o seksie  

Webinar pt. „Edukacja seksualna - tak, ale jaka?” poprowadzi Magdalena Guziak-Nowak - dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, doradca życia rodzinnego, współautorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie, prywatnie żona i mama czterech córek.

- Punktem wyjścia do naszych rozważań będzie klasyfikacja Amerykańskiej Akademii Pediatrii, która wyodrębnia trzy typy edukacji seksualnej: A, B i C. Porównamy realizowany w Polsce model A (zachęcający do abstynencji seksualnej przed ślubem i wierności jednemu partnerowi do końca życia) z modelami B i C (realizowanymi np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech) - zapowiada prowadząca. - Omawiając skuteczność różnych podejść, porównamy m.in. takie współczynniki jak liczba niechcianych ciąż nastolatek czy liczba nastolatków chorujących na choroby przenoszone drogą płciową. Przedstawimy też podstawowe założenia polskiego modelu edukacji seksualnej, realizowanego w ramach szkolnego przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” - dodaje.

- Nikt rozsądny nie zabrania dzieciom i młodzieży dostępu do wiedzy. Osią sporu wokół edukacji seksualnej nie jest pytanie, czy należy ją prowadzić, ale w jaki sposób? Kto ma przekazywać dzieciom i młodzieży informacje kluczowe dla ich życia i szczęścia? Kiedy i w jakiej formie? - zauważają organizatorzy.

Webinar będzie się składał z dwóch części – wykładowej oraz pytań i odpowiedzi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są na stronie https://pro-life.pl/webinary/ Wszystkie chętne osoby otrzymają bezpłatnie zaświadczenia uczestnictwa (przydatne m.in. do awansu zawodowego dla nauczycieli). Chęć otrzymania zaświadczenia będzie można zgłosić podczas spotkania.

Podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 12 maja br. o godz. 19.00, zatytułowanego „Nawróceni aborcjoniści” uczestnicy poznają historie m.in. Bernarda Nathansona, Carol Everett, Abby Johnson i Anthony’ego Levatino. Na przykładzie ich doświadczeń organizator omówi strategię grup proaborcyjnych, która z wieloma „sukcesami” jest dziś realizowana na całym świecie. Ostatnie przedwakacyjne spotkanie pt. „Metody rozpoznawania płodności - czy warto?” odbędzie się 9 czerwca br. o godz. 19.00. Podczas spotkania omówione zostaną zalety i wady metod rozpoznawania płodności oraz założenia najpopularniejszych metod. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można nauczyć się praktycznego stosowania MRP oraz poznają najlepsze aplikacje do notowania obserwacji i nowinki techniczne. Na ten webinar organizator zaprasza szczególnie narzeczonych, ale też nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkie osoby, którą chcą się nauczyć MRP.

W ciągu minionych miesięcy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zorganizowało kilkadziesiąt webinarów dla dorosłych w ramach swojej działalności edukacyjnej. W każdym ze spotkań bierze udział po ok. 50-200 osób. Do organizacji zwracają się również dyrektorzy szkół, którzy zapraszają pro-liferów na lekcje on-line. W ich czasie uczniowie mają okazję do zapoznania się z tematami związanymi z bioetyką początku życia człowieka.