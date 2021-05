Indie się duszą, tlen medyczny podstawowym prawem człowieka  

Brak dostępu do tlenu kolejny raz pokazuje, że pandemia w Indiach najbardziej uderza w najuboższych. Nie mają oni funduszy na to, by dostać się do szpitali, gdzie za wszystko trzeba zapłacić, a butle z tlenem masowo wykupywane są przez najbogatszych. W tej sytuacji Kościół przypomina, że tlen medyczny jest podstawowym prawem człowieka, tak samo jak żywność, czy dach nad głową.