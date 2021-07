Krzyż, który był już wszędzie

W ramach przygotowania do ŚDM w Lizbonie do 1 września nawiedzą 17 diecezji – powiedział dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Mariusz Wilk.

Poinformował, że symbole ŚDM są w Afryce, następnie trafią do Hiszpanii, a w sierpniu do Polski.

"21 sierpnia krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) przybędą do sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach" – powiedział ks. Wilk.

"To jest czas wakacji, kiedy w wielu diecezjach różne wydarzenia są już zaplanowane. Młodzież jest na obozach, rekolekcjach oazowych, różnego rodzaju festiwalach, spotkaniach czy zjadach, w związku z tym symbole ŚDM trafią tylko do 16 diecezji Kościoła katolickiego i jednej Kościoła grekokatolickiego" – powiedziała dyr. Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Wspomniał, że 27 sierpnia będą np. na Festiwalu Życia w Kokotku, gromadzącym rokrocznie około tysiąca młodych ludzi.

Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani nawiedzą także kilka sanktuariów: bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie (21 sierpnia), Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (26 sierpnia), Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej (28 sierpnia) i św. Józefa w Kaliszu (30 sierpnia) – poinformował ks. Wilk.

Powiedział, że symbole ŚDM będą także w stolicach diecezji: lubelskiej i sandomierskiej (22 sierpnia), drohiczyńskiej i białostockiej (23 sierpnia), ełckiej (24 sierpnia), rzeszowskiej (25 sierpnia), kieleckiej (28 sierpnia), radomskiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej (29 sierpnia), koszalińskiej (31 sierpnia) i gdańskiej (31 sierpnia i 1 września na Westerplatte).

W archidiecezji krakowskiej będą dwa razy: 21 sierpnia w sanktuarium na Wiktorówkach i 27 sierpnia w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 25 sierpnia będą w greckokatolickiej eparchii przemysko-warszawskiej w Jarosławiu.

Zależnie od diecezji planowane są specjalne msze św., spotkania uwielbienia i nocne adoracje z udziałem młodych – wspomniał ks. Wilk.

Wyraził nadzieję, że czuwanie przy znakach ŚDM będzie okazją do ożywienia duszpasterstwa młodzieży po pandemii.

"Krzyż i ikona Matki Bożej są wpisane w ŚDM, a więc w doświadczenie wiary przeżywane we wspólnocie Kościoła, czyli razem z innymi młodymi na świecie oraz w łączności z papieżem. Mam nadzieję, że dla wielu będzie to okazja, by powrócić do tego, co przeżyli w Krakowie, w Paryżu, w Rzymie czy w Panamie i pomoże im w ożywieniu relacji z Bogiem. Może znajdą się i tacy, dla których będzie to pierwsze spotkanie z Kościołem, który nie jest tylko instytucją, ale wspólnotą, w której są tacy sami ludzi jak oni i w której doświadczą żywej obecności Jezusa" – powiedział dyr. Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM

Historia krzyża, który towarzyszy młodym podczas ŚDM sięga 1983 r. Podczas inauguracji Jubileuszu Odkupienia młodzież przyniosła krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez rok. Później papież Jan Paweł II zwrócił go młodym z zachętą, by nieśli go "na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości". Krzyż został zawieziony najpierw na Dni Katolików do Niemiec (1984), a potem do kolejnych krajów europejskich.

Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Słynący łaskami obraz jest w bazylice Santa Maria Maggiore. Jego kopia pierwszy raz pojawiła się podczas ŚDM w Rzymie w roku 2000, kiedy umieszczono ją przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.

Symbole ŚDM były w Polsce w latach 2014-2016, kiedy to odwiedziły wszystkie polskie diecezje w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Polska młodzież otrzymała je w Niedzielę Palmową 2014 r.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jana Paweł II. Pierwsze odbyły się od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa, trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku w Niedzielę Palmową ze swoim biskupem.

Światowe Dni Młodzieży 2023 odbędą się w Lizbonie pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem".