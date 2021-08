Czechy: Zderzyły się pociągi. Są ofiary śmiertelne  

Do tragedii doszło w środę rano w kraju (województwie) pilzneńskim na zachodzie Czech.

Co najmniej dwie osoby zginęły, a około 40 jest rannych w wyniku zderzenia dwóch pociągów pasażerskich, do którego doszło w środę rano w kraju (województwie) pilzneńskim na zachodzie Czech - poinformowały służby ratunkowe. Szef akcji ratunkowej przekazał, że ofiary śmiertelne to najprawdopodobniej maszyniści obu składów. Na razie nie wiadomo, czy wśród pasażerów byli Polacy.