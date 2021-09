Kim jest kard. Semeraro?  

Publikujemy krótki biogram kard. Marcello Semeraro.

Kardynał Marcello Semeraro, emerytowany arcybiskup Albano, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, urodził się 22 grudnia 1947 roku w Monteroni di Lecce w Apulii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 1971 roku i został włączony do prezbiterium archidiecezji Lecce. Uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Był wicerektorem seminarium swej rodzinnej diecezji. Był także m.in. wykładowcą w Molfetcie oraz wikariuszem biskupim ds. duchowieństwa i synodu diecezjalnego. Wykładał też eklezjologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

25 lipca 1998 papież św. Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji Oria. Sakry biskupiej udzielił mu 29 września 1998 arcybiskup Lecce – Cosmo Francesco Ruppi. 1 października 2004 został mianowany ordynariuszem diecezji Albano. W roku 2001 św. Jan Paweł II mianował go sekretarzem specjalnym X Zgromadzenia Zwyczajnego Ogólnego Synodu Biskupów obradującego na temat: „Posługa biskupów we współczesnym Kościele i świecie”. 13 kwietnia 2013 papież Franciszek mianował go sekretarzem Rady Kardynałów. Jest także administratorem apostolskim ad nutum Sanctae Sedis opactwa terytorialnego św. Marii z Grottaferrata i delegatem papieskim włoskiego Zakonu Bazylianów.

Uczestniczył jako członek z nominacji papieskiej w XIV Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym nt. Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym; w XV Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym nt. Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania oraz w Zgromadzeniu Specjalnym 2019 dla regionu Amazonii. Opublikował kilka książek, artykułów i haseł słownikowych na temat eklezjologii.

15 października 2020 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Natomiast 28 listopada 2020 włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

Jest członkiem: Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i Dykasterii ds. Komunikacji.