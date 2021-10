Papież Franciszek 27 października na placu św. Piotra w Rzymie poświęci dzwony "Głos Nienarodzonych" dla Ekwadoru i Ukrainy. Z prośbą o to wystąpił do niego metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki oraz abp Luis Cabrera Herrera z Ekwadoru.

"Jeden z dzwonów będzie stacjonować na Ukrainie w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie a drugi w Ekwadorze, w archidiecezji Guayaquil" - czytamy w informacji przekazanej PAP przez Family News Service. Odlanie dzwonów odbyło się w piątek 8 października w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Pierwszy dzwon "Głos Nienarodzonych" powstał rok temu. Został on poświęcony przez Ojca Świętego. Pielgrzymuje obecnie po całej Polsce "budząc sumienia stanowiących prawo i ludzi dobrej woli".

Papież przed rokiem "zwrócił się do wszystkich na całym świecie, by ten dzwon budził sumienia i mobilizował do ratowania każdego życia poczętego" - zwrócił uwagę prezes Fundacji ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia NMP Bogdan Romaniuk. Powiedział, że co roku ponad 42 mln dzieci jest mordowanych w wyniku aborcji. "Piętno aborcji, które spoczywa niemal na każdym kraju świata, powinno być jak najszybciej zmyte" - ocenił.

"Dzwon, który trafi do parafii św. Jana Pawła II, zostanie umieszczony obok miejsca, gdzie Jan Paweł II przebywał przed laty we Lwowie. To było największe w historii Ukrainy zgromadzenie. Papież +Obrońca życia+ będzie tutaj przedłużał swoją misję" - powiedział proboszcz parafii ks. Grzegorz Draus.

Wyjaśnił, że "dzwon nie będzie stał cały czas przy kościele, ale zostanie ustawiony na przyczepie i będzie go można zabierać do różnych miejscowości i parafii całej Ukrainy". Poinformował, że przy nim znajdzie się niewielka wystawa ukazująca fotografie nienarodzonych dzieci. "W ten sposób dzwon spełni dobrą oświatową akcję, polegającą na przybliżaniu naukowej prawdy o początkach ludzkiego życia od momentu poczęcia" - zaznaczył ks. Draus.

"Bicie dzwonu będzie przypominało bicie serca człowieka, również nienarodzonego (...) Chcemy, żeby dodawał odwagi wielodzietnym rodzinom na Ukrainie, których jest dużo" - dodał.

Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski oraz abp Luis Cabrera Herrera z Ekwadoru, wystąpili do papieża z prośbą o poświęcenie tych dzwonów. Papież dokona tego 27 października br. na placu św. Piotra w Rzymie.

Fundacja ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia NMP poprzez różnorodne inicjatywy i projekty aktywnie przypomina o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jedną z najważniejszych inicjatyw są właśnie dzwony "Głos Nienarodzonych". (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

