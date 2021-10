Inauguracja synodu w archidiecezji wrocławskiej  

Na jaki temat? – Synod dotyczy... synodalności w Kościele. Papież wyjaśnia, że synodalność to podążanie razem – mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej. – Pyta nas, jak naszym zdaniem powinno wyglądać to podążanie razem, słuchanie się wzajemne w Kościele, w naszych parafiach, wspólnotach, jakie są nasze marzenia o Kościele. Z drugiej strony, jak sądzę, chce nas nauczyć nowego sposobu funkcjonowania. Chce, by to, co zrodzi się podczas synodu – zawiązane zespoły, zbieranie opinii, działało także potem.

– Papież podkreśla, że nikt z nas nie jest w Kościele jedynie konsumentem, ale podmiotem. Jesteśmy za Kościół odpowiedzialni – dodaje. Zauważa, że do tej pory, kiedy słyszeliśmy, że zbiera się synod biskupów, można było odnieść wrażenie, że nas to nie dotyczy. W Rzymie spotykali się biskupi i zaproszeni eksperci, a następnie Ojciec Święty publikował dokument, w którym podsumowywane było ich spotkanie. Tym razem każdy będzie miał szansę na wyrażenie swojego zdania.

– Tematem synodu ma być sam synod i to, na czym polega synodalny charakter Kościoła, jednak zanim biskupi i papież spotkają się w Watykanie, Franciszek chce, by synody zostały zorganizowane w każdej diecezji, a to oznacza, że chce wysłuchać głosu każdego, kto będzie chciał się wypowiedzieć – mówi.

Metropolita wrocławski powołał już osoby, które będą koordynowały prace sekretariatu synodu, m.in. szkoląc osoby odpowiedzialne za spotkania zespołów synodalnych w poszczególnych parafiach, wspólnotach czy zgromadzeniach zakonnych.

Rzecznik wyjaśnia, że w watykańskich dokumentach duży nacisk położony jest na to, by szanse na wyrażenie swoich opinii miały kobiety, osoby niepełnosprawne, uchodźcy i migranci, ludzie starsi, żyjący w ubóstwie, młodzi, a także katolicy, którzy nie praktykują swojej wiary lub robią to rzadko.

– Zasada jest taka, że nikt, kto chce pomóc Kościołowi na tej synodalnej drodze, nie powinien być wykluczony z możliwości podzielenia się swoją perspektywą i doświadczeniem – mówi ks. Kowalski. – Nie tyle chodzi o debatę czy przekonywanie siebie nawzajem, ile o wyrażenie własnego punktu widzenia, perspektyw czy marzeń o Kościele. Papież pyta o to, co należałoby zmienić, co może inaczej zorganizować, jakie działania podjąć, a jakich zaniechać, byśmy jako Kościół czuli się wspólnotą.

Informacje zebrane w parafiach trafią do sekretariatu synodu, który przygotuje ich syntezę. Trafi ona do Konferencji Episkopatu Polski. Opracowane podsumowanie zostanie przekazane do Stolicy Apostolskiej, gdzie zapoznają się z nim papież i uczestnicy synodu, którzy zbiorą się w Rzymie w październiku 2023 roku.

Prace synodalne mają trwać w parafiach, wspólnotach, ale niezależnie od tego każdy będzie mógł indywidualnie zgłosić się bezpośrednio do sekretariatu synodu, który znajduje się przy ul. Katedralnej 13 we Wrocławiu, Wyznaczone tam osoby będą pełniły dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10–13. Będzie można również swoje opinie przesłać mejlem.

Dane kontaktowe oraz informacje na temat synodu zostaną opublikowane na specjalnie przygotowywanej w tym celu stronie internetowej.