Msza św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela zainaugurowała w niedzielę w archidiecezji warszawskiej fazę diecezjalną XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Liturgii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. W eucharystii wzięli udział przedstawiciele grup i wspólnot parafialnych, osoby konsekrowane, rodziny, katecheci i młodzież.

Metropolita warszawski powiedział, że "droga synodalna jest powrotem do źródeł i początkiem odnowy Kościoła".

"Kościół ciągle musi wracać do początku i ciągle musi przeżywać odnowę" - podkreślił kard. Nycz przywołując decyzję papieża Jan XXIII o zwołaniu w roku 1962 soboru watykańskiego II. "Ta odnowa( Kościoła - PAP) i powiew Ducha Świętego nastąpił także w soborze i po soborze" - dodał hierarcha.

Zwrócił uwagę, że "każdy region Kościoła przeżywał go uwzględniając specyfikę i kontekst swojego regionu".

"My, byliśmy wtedy prowadzeni przez dwóch wielkich biskupów - kard. Karola Wojtyłę i kard. Stefana Wyszyńskiego. Okazuje się jednak, że nie wystarczy nawet 60 lat, żeby osiągnąć zamierzony cel. Dlatego papież Franciszek z całą nowością, powiewem Ducha Świętego, wraca w kierunku nowego wejścia na drogę synodalną" - powiedział kardynał.

Wyjaśnił, że celem synodu jest, aby wszyscy ludzie w Kościele - biskupi, kapłani, siostry zakonne, świeccy - słuchali Słowa Bożego oraz siebie nawzajem; by uwzględniali to, co sobie powiedzą.

"Od nas zależy w znacznej mierze - poza łaską Boga - na ile droga, na którą dziś wchodzimy w parafiach, w diecezjach powiedzie się i na ile się przyczyni do powrotu do źródeł i odnowy (Kościoła - PAP)" - oświadczył hierarcha.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki powiedział, że celem synodu jest ożywienie w sobie łaski chrztu świętego i sakramentu bierzmowania, na mocy których każdy z członków Kościoła jest jego pełnoprawnym obywatelem mającym prawa i obowiązki".

"Komunia, uczestnictwo i misja są wymogami wiary chrzcielnej" - podkreślił hierarcha.

Zaznaczył, że "chrzest jest najważniejszym dokumentem tożsamości chrześcijańskiej". "Mamy różne urzędy, obdarowani jesteśmy różnymi charyzmatami, ale podstawową godność mamy taką samą. Jesteśmy dziećmi Boga w Jego Synu Jezusie. Jesteśmy jedną rodziną, wspólnotą, komunią, której każdy członek ma troszczyć się o innych" - wskazał duchowny.

"Chodzi o wypracowanie takich metod duszpasterskich, dzięki którym będziemy potrafili owocniej prowadzić misję ewangelizacyjną" - wyjaśnił bp Jarecki apelując o pokonanie "pokusy niechęci przed jakimikolwiek zmianami".

Hierarcha przestrzegł jednocześnie przed gnozą i pelagianizmem. Wyjaśnił, że nie można ograniczyć się tylko do teorii, intelektualizmu, z drugiej strony nie można pokładać nadziei w tylko ludzkich wysiłkach.

Zaznaczył, że praca synodalna powinna odbywać się w każdej parafii i zaproszeni są do niej wszyscy. Zachęcił, aby np. ci, którzy dokonali apostazji powiedzieli, dlaczego to uczynili.

Jako pomoc w pracach synodu bp Jarecki wskazał medytację i kontemplację Słowa Bożego, eucharystię oraz adorację Najświętszego Sakramentu.

Poinformował, że archidiecezja warszawska zaplanował pięć spotkań, na które zaproszeni są wszyscy mieszkający na jej terenie.

Papież Franciszek rozpoczął 9 października XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja". Jego prace potrwają dwa lata. Faza diecezjalna zakończy się w kwietniu 2022 r. Następnie będzie kontynentalna, a w 2023 - powszechna.

Synod biskupów jest instytucją doradczą w Kościele katolickim. Powołał go wydanym 15 września 1965 r. pismem papieskim "Apostolica sollicitudo" Paweł VI. Jest on organem świadczącym pomoc papieżowi. Do niego należy zwoływanie synodu, jeśli uzna to za pożyteczne, łącznie z oznaczeniem miejsca zebrania, jak również ustalanie tematów spraw, jakie mają być rozpatrywane.