Film pokazujący ścięcie krzyża w Zielonej Górze krąży w internecie  

TVP Info oraz Radio Szczecin twierdzą film został opublikowany przez Kacpra S. - internautę prowadzącego 600-osobową antychrześcijańską i antyklerykalną grupę na Facebooku. To na niej - wedle tych mediów - miał być opublikowany wspomniany film. Obecnie na stronie grupy nie ma tego nagrania. Film ze ścięcia krzyża krąży jednak w sieci.

Sam Kacper S. deklarował na Facebooku: "Nie tylko jestem niewierzący, ale jestem wrogiem religii. Wrogiem Jezusa." Opublikował też z akceptującym komentarzem znaną wypowiedź posła Sławomira Nitrasa o potrzebie "«opiłowywania» katolików z ich przywilejów".

EDIT: Policja ujęła sprawcę zniszczenia krzyża. Okazał się nim być ten sam 31-letni mężczyzna, który opublikował nagranie. Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy powiedział, że "zgodnie z przedstawionymi zarzutami, mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Najwyższy wymiar kary w tym przypadku wynika z zarzuty związanego z uszkodzeniem mienia. Na swoim profilu 31-latek nakłaniał innych do włączenia się do akcji polegającej na ścinaniu przydrożnych krzyży" – dodał rzecznik.

(Ponieważ sprawcy przedstawiono zarzuty, usunęliśmy z niniejszego tekstu wspomniany film i pozostawiliśmy jedynie inicjał nazwiska.)

W miejscowym kościele maja się odbyć modlitwy ekspiacyjne.