Aby mieć koronawirusa pod kontrolą, zaszczepionych musi być co najmniej 90 procent ludności - powiedział w poniedziałek szef departamentu profilaktyki we włoskim ministerstwie zdrowia Gianni Rezza. Włochy zbliżają się do tego pułapu; po dwóch dawkach szczepionki jest 82 proc. mieszkańców kraju.