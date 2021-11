W Warszawie powstanie najdłuższa przeprawa pieszo-rowerowa w Polsce  

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę z wykonawcą - firmą Budimex - na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. - To będzie najdłuższa tego typu przeprawa w Polsce. Most pieszo-rowerowy połączy brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei. Przybliży Pragę do nowego, zielonego centrum miasta. Prace rozpoczną się natychmiast, by warszawiacy mogli z niego korzystać już w 2024 roku. To będzie jedna z wizytówek stolicy - powiedział R. Trzaskowski.

Pierwszy w stolicy most przez Wisłę tylko dla pieszych i rowerzystów będzie miał 452 m długości. Suma długości przęseł znacznie przekroczy 500 m. Tym samym warszawski most będzie o 127 m dłuższy od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie.

Projekt przeprawy przygotowała na początku 2021 r. pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy. Most swoim kształtem będzie przypominał błyskawicę, piesi spacerem będą mogli pokonać przeprawę w ciągu sześciu minut, rowerzyści w dwie. Na przeprawie znajdą się dwie strefy wypoczynkowe z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie objęty monitoringiem.

Jednopoziomowy most ma się wspierać na siedmiu podporach z żelbetu. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa będzie się poszerzać. Rozdzieli na dwie rampy, które zostaną przerzucone nad bulwarami na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy rampami zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem. Będą wbudowane w taras bulwaru. Przeprawa pieszo-rowerowa połączy Nowe Centrum Warszawy z rewitalizowaną Starą Pragą. Między ul. Ząbkowską a Powiślem i Krakowskim Przedmieściem powstanie ciąg pieszy. Most pieszo-rowerowy zostanie włączony w istniejący i planowany układ infrastruktury rowerowej po obu stronach Wisły. Powstanie korytarz rowerowy, łączący Pragę i Targówek z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą.

- Budujemy Nowe Centrum Warszawy. Chcę, żeby do końca mojej kadencji te zmiany były w większości gotowe. Na podobne zasługuje też Praga. Dlatego rewitalizujemy tę dzielnicę. Remontujemy kolejne kamienice, budujemy kolejne stacje metra. Niedawno oddaliśmy do użytku nowe Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów, z którą połączy się trasa mostu. Chcę, by Warszawa po stronie praskiej i śródmiejskiej tworzyła jeden obszar funkcjonalny. Most pieszo-rowerowy stanowić będzie pierwszy etap zmian, które czekają Pragę w następnych latach - zapowiada R. Trzaskowski.