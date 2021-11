Nowe obostrzenia od 1 do 17 grudnia - m.in. dotyczące kościołów  

Nowe obostrzenia będą na razie obowiązywać od 1 do 17 grudnia.

- W związku z mutacją omikron przygotowaliśmy alertowy pakiet obostrzeń - ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Co zmieni się od 1 grudnia?

Wprowadzony zostaje zakaz lotów do 7 krajów , które są rekomendowane przez Europejską Agencję ds. Kontroli Zakażeń. Na liście: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe.

Podróżni wracający z wymienionych wyżej krajów będą objęci wydłużoną - 14-dniową kwarantanną. W tym przypadku nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny dzięki negatywnemu wynikowi testu.

Osoby podróżujące do Polski z krajów non-Schengen (za wyjątkiem wymienionych powyżej państw) mają wydłużoną kwarantannę do 14 dni z możliwością zwolnienia po 8. dniu w przypadku negatywnego wyniku testu PCR. Kwarantannie nie podlegają osoby w pełni zaszczepione preparatami uznawanymi na terenie UE.

Ograniczony zostaje limit miejsc w kościołach, gastronomii, hotelach i instytucjach kultury, gdzie do tej pory dopuszczalne było 75 proc. obłożenia (m.in, sale koncertowe, teatry, kina), a także na obiektach sportowych (np aquaparki, baseny) do 50 proc. dostępnych miejsc.

Limit osób na zgromadzeniach, uroczystościach (np. wesela, komunie, konsolacje), ale także w dyskotekach wyniesie maksymalnie 100 osób.

Jedna osoba na 15 m2 w miejscach takich jak: siłownie, kluby, centra fitness, kasyna, muzea, galerie sztuki, targi wystawy, kongresy, konferencje, sklepy.

Wydarzenia sportowe organizowane poza obiektami sportowymi (np. biegi uliczne) mogą gromadzić maksymalnie 250 uczestników, a nie jak do tej pory 500.

Do nowych limitów nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione przeciwko covid-19 preparatami uznawanymi na terenie Unii Europejskiej.

Minister Niedzielski zapowiada też zintensyfikowanie kontroli w zakresie przestrzegania nowych ograniczeń:

- Zostanie zwiększona liczba kontroli przedsiębiorców. Jeśli limity osób będą przekroczone, to siłą rzeczy jest to podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą.

Szef resortu zdrowia określił też w jakim zakresie prowadzący działalność gospodarczą mogą weryfikować szczepienia (zaszczepieni nie liczą się do limitów):

- Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć określali regulaminy. Wewnętrznie mogą one oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit, to do limitu (osób) się wpuszcza. Jeżeli limit zostaje przekroczony, to zgoda osoby okazującej paszport (covidowy) na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy" - powiedział Niedzielski.